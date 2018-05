Fuera miedos

A estas alturas de Liga, y en vista de lo apretado de la clasificación, sumar de uno en uno sabe a poco. Pero visto lo visto en Valladolid el punto sabe a gloria. De todas formas hay que sumar ya una victoria. Todo el mundo sabe que con el promedio de puntuación de las ultimas seis jornadas es cuestión de tiempo salir de los puestos de play-off. Sí, hay muchos enfrentamientos directos, cierto, pero creo que no nos vale. De ahí que haya voces que pidan al equipo un poco de esfuerzo extra en estas cinco jornadas que quedan. Técnico y jugadores insisten en que no creen que haya que cambiar nada, porque jugar de este modo es lo que ha llevado al equipo a estar ahí arriba. Desde ese punto de vista, nada que discutir. Pero el debate no es si jugar así nos ha llevado a estar ahí arriba más de media liga. La pregunta es si jugar así será suficiente para meterse en play-off. Oiga, mire, que si no nos metemos no pasa nada, eh. Nadie con dos dedos de frente podrá acusar al equipo de no pelear lo suficiente y de no cumplir objetivos. Lo que pasa es que la decepción sería mayúscula, para qué no vamos a engañar. El Cádiz ha basado su éxito en estas dos ultimas temporadas y en la fase de ascenso a Segunda en un extraordinario orden defensivo y en aprovechar las ocasiones que se le presentaran. Funcionó para salir de Segunda B y funcionó la temporada pasada, gracias al acierto goleador de jugadores como Ortuño y Aketxe. Y este año ha seguido funcionando, pese a no a haber gol, pero la sensación es que se va a llegar a lo justo, o peor, no se va a llegar. Pero cuando se cae el orden defensivo no parece haber mucho más. Así que quizás sea tiempo de retocar, que no de cambiar radicalmente de estilo. Ante rivales directos como han sido Huesca, Rayo, Sporting y Valladolid (y Zaragoza la semana que viene) los empates se pueden considerar buenos. No les recortas, pero tampoco se te van. Pero creo que en los partidos a priori más asequibles (si se puede hablar así de los rivales) habría que ir a morir por los tres puntos. Ante el Almería o el Reus no pudo ser y veremos a ver lo que sucede hoy. Cervera hace números y cree que con dos victorias en los cinco partidos nos metemos en play-off. Podría ser, pero no me fío. El equipo debe quitarse el miedo a no cumplir el objetivo, porque se cumplió hace muchísimas semanas, y a las críticas.

Habrá gente (que las hay) que esté cansada de los planteamientos de Cervera. Yo los firmo todos los años, con estos números en Liga. Pero sí que echo en falta algo más de ambición en este último tramo, algo más de no estar a verlas venir y aprovechar lo que podamos. Hoy hay que ganar sí o sí. Nos quedan cinco partidos y tres de ellos (a día de hoy) con rivales metidos en la pelea por ascender. Si es que no damos más de sí, me callo. Pero si somos capaces de algo más, sería un crimen estar esperando resultados y dar por bueno un punto más. Es que creo que podemos, pero nos da miedo. Y en fútbol se puede morir de lo que sea, menos de miedo.