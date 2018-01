No nos metamos en eso

E L caso de las costaleras a las que no dejan cargar pasos en cuadrillas formadas por hombres y mujeres podría... Verás, verás, miedo me das. Digo que el caso podría convertirse en un auténtico calvario para... Che, che, cuidadito con ir por ese camino, que te conozco. No, bueno, me refería a que la comparación futbolística que ha hecho el obispo... Eh, eh, eh, alto ahí, hasta aquí podemos llegar. Compréndeme, es un tema al que se le puede sacar punta afilada, dado el componente discrimi... Sí, sí, pero no te enfangues, que no entiendes mucho de procesiones. Entonces, démosle la vuelta al asunto: ¿por qué no impiden a los hombres salir en las cuadrillas mixtas, en vez de?... Bueno, bueno, te estás liando con tu demagogia en rebajas, no creo que debas seguir por ese camino, por favor.

Vale, rebobino y comenzamos otra vez, a ver qué te parece ahora: La masculinidad de la gala de coquineros... Ay, a ver con qué me sales ahora. Nada, hombre, solo digo que la gala de coquineros y coquineras tiene de igualitario lo que yo tengo de... Ojú, ya estamos mezclando temas. Al contrario, estoy dando un salto de tema... Pues piensa bien lo que vas a decir, que tampoco es que sepas mucho de símbolos patrios y trajes regionales. Lo que quería decir es que la gala de coquineros está llamada a ser el gran espectáculo en favor de la lucha de los hombres que quieren ser meros objetos decorativos, igualando así unos derechos que tradicionalmente... Oye, tú quieres bronca hoy, ¿no?

Pero ¿qué problema tienes conmigo, si solo estoy hablando de actualidad?... Es que tú habías venido a hablar de Fitur. Ah, sí, es verdad, perdona, la feria de turismo universal a la que vamos todos los años en listas cremallera... ¡Qué pesadito estás con el tema! No, hombre, es que estaba yo pensando, ¿quedan azafatas en Fitur?... No sé, y aligera que se te está acabando el tiempo y el espacio. Pero, ¿cobran lo mismo que los azafatos?... Mira, déjalo, fuera de aquí, largo, como dijo aquél: no nos metamos en eso ahora.