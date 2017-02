Las mentiras de janer

Reconócelo, hay que tener una piel especial para estar en la política, si política podemos llamar a este espectáculo continuo. Me refiero a lo último de Conrado Rodríguez, este decirle al ex alcalde Loaiza que desde 2013 sólo ha venido contando mentiras a los isleños sobre el Janer. Conozco a Conrado Rodríguez desde hace tiempo y me resulta siempre sorprendente la especial agresividad de sus ataques a los adversarios políticos siendo él en persona tan discreto, educado y amable. Y claro, si me pongo en la piel de Loaiza y recibo este impacto directo, qué puedo hacer. Es que decir que he mentido "desde 2013" sobre un algo, bueno, es muy duro. Luego, analizada la frase, mirada en su contexto, no sé, ya se hace uno a la idea. Porque, dime, "mentir sobre las promesas" es qué exactamente. Yo no recuerdo al alcalde José Loaiza prometiendo así en firme nada sobre Janer pero si lo hizo, debería ser inmediata la refutación. Porque algo ha fallado sin duda, sin duda. No voy a establecer paralelismos sobre las ¿promesas? del tranvía ni otras muchas promesas que han venido haciendo unos y otros, algunas de las cuales las vemos en las televisiones un día sí y otro también, especialmente las de Rajoy diciendo que no subirían los impuestos. Si vuelve otro día a ser alcalde de San Fernando, José Loaiza, puede que dijera algo así como que si intervienen arqueólogos en un solar no se compromete a dar una fecha al inicio de las obras de nada. Es que no sé si Conrado recuerda pero yo sí que las labores arqueológicas duraron bastante tiempo, haciendo inviable la primera piedra de un parque empresarial ni de cosa alguna.

La política, ya decía, finalmente es esto, esta simulación en muchos casos. ¿Ignora Conrado Rodríguez que los arqueólogos estuvieron trabajando meses y meses en la búsqueda de restos en el solar de Janer y que la Junta declaró, creo, bien protegido un edificio cuyo valor real sabrán otros ver, que no yo?

Mentir es mentir y callarse es callarse. O no. No se me olvidará que José Loaiza en un mitin de fin de campaña de las últimas municipales echó mano de unas cuentas, las cuentas que se encontró cuando llegó al gobierno y que habían lastrado su labor hasta la inoperancia en muchos casos. Lo hizo esa noche pero no cuando descubrió los números reales. Era entonces la herencia de los andalucistas pero claro, no iba a empezar así a gobernar si necesitaba de un pacto con ellos para hacerlo. ¿Cuándo mintió si al final lo dijo, cuando debía saber que los andalucistas no repetirían con ellos, que se irían con Patricia Cavada? Difícil responder. Estas cosas nos alejan, hacen este nosotros y ellos. Porque… ¿se calla algo Conrado, no dice todo lo que sabe sobre Janer y la Zona Franca? Puede que espere lo que tenga que decir el alcalde del PP sobre este tema, el mismo Loaiza que lleva metiendo el dedo en el ojo de Patricia con el despacho nuevo, por ejemplo. Acción y reacción. Y aquí de espectadores. Aburridos.