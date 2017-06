El mensaje Despacito

E S evidente que Despacito, temazo del año, oculta un mensaje satánico entre sus letras. No hay más que pararse a pensar, por ejemplo, en los versos que suenan así: "firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, sube, sube, sube". Pueden leerlos otra vez, para comprobar que no bromeo. Es obvio que el autor pretende dejar escondida entre líneas una llamada de lo Oscuro, solo para que las cabezas bailantes capten su sentido a nivel inconsciente, tatuándose en el hipotálamo y así gobernarlos a todos, atraerlos y atarlos en las tinieblas.

También es evidente el mensaje ultravirilizado que se desprende de cada una de las estrofas y estribillos. Aquí, la obra de Luis Fonsi nos presenta al carismático supermacho del siglo XXI, con cuya sola mirada es capaz de hacer que una mujer se torne muñeca hinchable sin que proteste. "Ven, prueba de mi boca".

Lo que no resulta tan evidente a oídos del gran público global es su marcado mensaje portuensista. Esto lo descubrí en la pasada Feria escuchando la canción por doquier, como un mantra, un himno. Por ello, quizás sólo un portuense (fíjense ya en la relación porteño-puertorriqueño que subyace en su etimología) será capaz de entender lo que digo. Si bien en cierto momento llega a decir Puerto Rico (genial guiño lingüístico), la letra de la canción es puro amor por El Puerto: apréciense los versos "tus lugares favoritos (favorito, favorito baby)", "quiero ver cuánto amor a ti te cabe" y "hasta que las olas griten ay bendito". ¿Qué otra cosa querría decir cuando canta "déjame sobrepasar tus zonas de peligro" o "tu belleza es un rompecabezas" si no es en referencia a nuestro patrimonio? No hay duda de que en El Puerto se va despacito, las obras van despacito, y las licencias, despacito, y los contratos públicos y las ayudas, despacito, y los juicios y las condiciones socioeconómicas, pasito a pasito, suave suavecito. Ni un pasodoble de comparsa alcanza tal nivel de lirismo metafórico. ¿Cómo iba, si no, el Vaporcito?