Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí que no, que caiga un chaparrón, que rompa los cristales y toque el tambor…"eso cantaban antes los chiquillos. No sé si ahora lo cantan, pero los adultos sí que lo reiteran cuando empieza a decir la tele que los pantanos están vacíos. Decía mi primo Luis, un buen campero con mucha sabiduría "que hay dos cosas que no hace falta pedir, que vienen solas, la lluvia y la muerte". Estos días lo estamos viendo, se lloraba y lloraba por que lloviera y al fin vino ella sola. Y en cuanto a la Parca, ya la conocemos, que hace estragos cuando menos se piensa, pero que tampoco hay que temerle.

Tengo un pluviómetro en la azotea, anoto en un cartón y pongo en mi ventana, para que la gente lo vea, lo que cae cada día (de 8 a 8 de la mañana). Llevamos este año "agrícola" (de septiembre a mayo) más de 570 litros por metro cuadrado. Y la media anual por estas tierras es de entre 500 y 600, con alguno que otro que sobrepasa excepcionalmente hasta los 900 o más. Así que con la que caerá en abril, que según la gente del campo es la llave, llegaremos a lo preciso y suficiente. Y no hace falta llorar ni echarle las culpas a San Pedro. Y en cuanto a los pantanos, con lo que cae en Grazalema que es el doble del doble, habrá para beber todo el año y ducharse y regar. Decía el otro día el Diario, que habían empezado a aliviar el embalse de Bornos, que ya está a más al 69%. Y el de los Hurones que está nada menos que el 92% Así que tranqui colega.

Sí es verdad, que con tanta agua, niebla, neblina, frío, noches oscuras, viento y huracán se encoge el corazón. ¡Qué será en Suecia o en Alemania, donde no sale el Sol en todo el invierno! Pero ¡ánimo! Que en la semana entrante llega la primavera. Ya lo dice el refrán, que es muy sabio "Marzo ventoso, Abril lluvioso, hace un Mayo florido y hermoso"

P/D Decía uno, que lo mismo que hicieron un oleoducto Rota Zaragoza de 800 kilómetros cuesta arriba, podrían hacer un acueducto cuesta abajo hacia el Sur desde el Norte, donde con los ríos desbordados tanta agua sobra, Y además y a ver si cuela "como España en el mapa está boca abajo, el agua es más fácil que baje por si sola" ¡Quién sabe!