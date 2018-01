No deben rasgarse las vestiduras ni poner cara de póker por la derrota en Alcorcón, un desplazamiento, a priori, "bizcochable". Tras tres meses y 11 partidos sin conocer la derrota es un buen balance y no hay que ver el futuro con pesimismo. Lo ocurrido hace unos días en tierras madrileñas debe considerarse normal y, en consecuencia, hay motivos para seguir fieles a un Cádiz que sigue ocupando puesto de ascenso a la Primera. Quiero con ello significar que el traspié sufrido en Alcorcón hay que darlo por bueno, dentro del lógico cabreo que supone cortar la buena racha que hasta aquí había venido manteniendo el cuadro amarillo.

La derrota tenía que llegar, lo que pasa es que como nos habíamos acostumbrado al lado positivo cuesta admitir el revés sufrido. Pero hay que seguir confiando en el Cádiz que dirige Álvaro Cervera, que nos ha dado muestras suficientes para mantener las espadas en lo más alto. Segundo clasificado con opciones de ascenso invita al optimismo, a no caer en el catastrofismo. Todo lo contrario. Este Cádiz 2017/18 se ha hecho acreedor a que sigamos confiando en él, con el añadido de que su retaguardia es la más solvente de la Liga. Es el equipo que menos goles encaja (13).

El próximo partido, en Carranza, será una dura prueba. Llega el Lugo, cuarto a tres puntos del Cádiz. Será una prueba de fuego para las aspiraciones del equipo amarillo que, en buen lógica, debe anotarse la victoria…, aunque ésta va a costar muy cara pues enfrente va a tener un equipo con experiencia y una retaguardia muy difícil de recuperar. Se da por descontado que la victoria frente al equipo gallego será complicada pero no por ello debe encararse el partido con pesimismo. La derrota en Alcorcón invita a la reflexión, y ésta nos lleva a considerar que hay equipo para seguir aspirando a lo máximo e invitar a su entrenador a ser menos caprichoso a la hora de componer un once con garantías. Más claro: no debe dejar de contarse con Barral que, en mi opinión, es un firme baluarte en punta.