Los límites del humor

Los límites son los que establezcan las leyes para cualquier otro asunto. Es decir, la protección del honor, a la intimidad, a la infancia y poco más. Si alguien se siente ofendido, a los tribunales. Veo diferentes los casos de la niña de Belén Esteban y los de Puigdemont. Este último es un personaje público imputado por graves delitos y prófugo de la justicia. Andreíta es una persona que quiere permanecer en el anonimato aunque su madre viva de salir en televisión diciendo barbaridades sobre lo divino y lo humano: cada uno solo es responsable de sus propios actos. El humor puede ser hiriente, puede ser desagradable e incluso puede ser blasfemo. Si nos ponemos a ser políticamente correctos no haremos nunca uno que merezca la pena. Cada cual tiene su forma , a unos les gustará un estilo y a otros otro diferente. El Jueves o Charlie Hebdo son ejemplos de humor desvergonzado e hiriente y si no fuera así no serían interesantes. A pesar de ello se intentó secuestrar la revista española por un chiste un poco salvaje sobre el actual Rey de España mientras que la revista francesa fue atacada por fanáticos, lo mismo que se vio amenazado el periódico danés Jyllan-Posten por unas viñetas . Siempre hay un intransigente de guardia, por eso sale este año la chirigota 'Los susceptibles'.