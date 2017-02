S UPOSIONES, posiblemente barriobajeras, sobre los motivos por los que la biblioteca municipal adquiere con orgullo 630 libros y otros artículos de consumo cultural, por valor de 6.500 euros, comprándolos en la FNAC. 1. Por tradición. 2. Por mandato legal. 3. Porque lo contrario, comprar 6.500 libros por 630 euros, en este país del mundo, se antoja anticapitalista e inmoral. 4. Porque los libreros locales no forman un nicho de votos plausible y por tanto no entran en los planes de reactivación económica municipal. 5. Porque diez coma tres euros de media por artículo es un precio muy competitivo; tanto, tanto, que puede competir en varias categorías a la vez, como Ángel Nieto en su época gloriosa. 6. Porque Fonsi Nieto, sobrino de éste, desempeñó el papel de último rey mago a cambio de, precisamente, que se hiciera un desembolso en la multinacional francesa, en la cual tendría algún tipo de relación accionarial a través de una promotora de festivales rockeros... No, no, esta suposición no se sostiene; pasemos a la siguiente. 7. Porque alguien creyó que FNAC era la federación nacional de almacenes culturales, radicada, por qué no, en el polígono de las Salinas. 8. Porque la web de la FNAC, que es una firma de altísimo abolengo, es mucho más intuitiva que la de las librerías portuenses, que por fuerza y oposición, habrán de ser más ilustradas y racionales, y en consecuencia, mucho más complejas. 9. Porque la telecompra es mucho más cómoda que dar paseos por la ciudad con una lista de 630 títulos en el bolsillo, o en una carpeta, da igual. 10. Porque el envío postal es mucho más cómodo y veloz que cargar con todos los libros de un sitio a otro, en carretilla, o aún peor, en bolsas: a cinco libros por bolsa, saldrían 126 bolsas; que a dos bolsas por persona, serían 63 empleados municipales acarreando libros, o peor aún, uno solo dando 63 paseos, de la tienda a la biblioteca y vuelta y así hasta la extenuación.

No sé, alguna razón tendrán. Yo solo hago suposiciones.