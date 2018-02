Uf, qué a gusto me he quedado. Pese a todo, digo que sé que no es sólo de Paz Santana, pero ¿y lo bien que suena? Nadie se molestará, ni siquiera el otro coautor, Modesto Barragán, el director de Andalucía Directo. Ni los muchos colaboradores que han hecho posible este libro, el libro de Paz Santana. Ella es la sonrisa, la cercanía, la empatía. Gran parte del éxito de ese programa de Canal Sur Televisión es Paz Santana, nuestra admirada paisana. Y una parte de ese programa, que lleva en antena 20 años, ¡5000 días!, es la entrada en las cocinas de muchos lugares de muchos pueblos de nuestra Andalucía. De Almería a Sevilla. Imaginen la cantidad de cámaras, redactores, colaboradores, kilómetros, que han sido precisos para resumir todo en un precioso libro lleno de fotos y lleno de amor a Andalucía, amor de verdad. La Fonda Casa Amalia, en Dalías, es el primer enclave que nos presentan. Para hablarnos de sus migas "espectaculares" con tocino, chorizo, morcilla y pimiento frito. Con la llaneza de Paz Santana y todos los de Andalucía Directo, lo resumen así, de este modo cercano y cordial: "Para quitarse el sombrero". Sería el primer ejemplo, por empezar por el principio. Pero si abrimos al azar este ADisfrutarlo, la buena mesa con Andalucía Directo, podemos conocer, como ya conocieron los seguidores del programa de Canal Sur, que en el Restaurante Venta Nueva, que está en el km 79 de la carretera de Cardeña, cocinan un Lechón frito "crujiente por fuera y muy tierno y sabroso por dentro" que hacen David y su novia Paula desde hace tres años. Es un ejemplo de los muchos que se pueden decir, todos con su vertiente humana, directa, y la reivindicación de una Andalucía trabajadora, de una Andalucía de cocinas extraordinarias que los equipos de AD han sabido exponer con gracejo, expresividad y mucho amor. Yo no sabía, para nada, que en Vélez de Banaudalla, un pequeño pueblo de Granada, hacen los Roscos y Pestiños Conchita, en la mejor tradición morisca, productos artesanos, nos dicen los autores del libro de Paz Santana, cien por cien naturales. Como la cuajada de Monachil, también en Granada, un postre de temporada para este tiempo de carnaval. Hay un sitio en Córdoba, la Cafetería Altea, que tiene unos desayunos famosos por su precio y su cantidad. En Casa Rufino, en Isla Cristina, hacen un pellejo de atún guisado en tomate que te quita las penas. O el lomo en manteca de La Butibamba, en Mijas. No podía faltar en este libro de nuestra paisana La Cantina del Titi (Casa Bartolo), donde sabemos cómo hacen las coquinas y el choco a la plancha. O las tortillas de patatas del restaurante Los Corrales, en Sanlúcar de Barrameda.

Toda una antología de nuestros restaurantes, bares, confiterías, cafeterías… Los lugares visitados 20 años para mostrarnos un universo amable, y sabroso. Los rostros de este libro, de esta aventura, Paz Santana y Modesto Barragán. En representación de un verdadero elenco de periodistas y técnicos de la televisión enamorados de Andalucía.