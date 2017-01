La letra pesa (unas más que otras)

Querido amigo carnavalero, el Supremo enchirona un año a César Strawberry. No se estruje la cabeza, que procedo a aclararle que el del chispeante apellido no tiene ningún primer premio en el COAC, ni es poseedor del Antifaz de Oro, ni salió en 'Los Dedócratas', ni en 'Los Borrachos', ni en 'Los mandingos', ni en ninguna mítica agrupación. Strawberry es el líder del grupo Def con Dos, ¿le suena?, sí hombre, aunque sea del tema de El día de la bestia... ¿Qué me está contando ésta?, pensará, querido amigo carnavalero, y con buen juicio. Pero el caso es que el Tribunal Supremo considera a este músico, tras ser absuelto por la Audiencia Nacional, culpable de delito de enaltecimiento del terrismo por bromear (sí, con humor negrocasioscuro) en una red social. Querido amigo carnavalero, hoy que se abre su tribuna, largue fresco por esa boca antes de que el Gran Hermano (y no hablo de la tele) meta en las narices en nuestras barbaridades.