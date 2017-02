Afalta de nuevas noticias que nos puedan congratular, que nos alegren la semana, son las antiguas, las de siempre, las que llenan de titulares negativos el camino de la ciudad. Son como una pesadilla. Pasa el tiempo y vuelven a aparecer para recordarnos que están ahí, en peores condiciones, deteriorándose con el paso del tiempo y sin que asome ninguna solución. De nuevo nos aterra el pesimismo, lo de siempre. Un suelo desaprovechado, una oportunidad de desarrollo perdida, la posibilidad de creación de puestos de trabajo sin desarrollar.

Pero la ciudad sigue, viene el carnaval, otra fiesta y todos contentos. Lo demás es insignificante. Mi madre decía, "pan para hoy, hambre para mañana". El titular fue demoledor. Diez años esperando el desarrollo de los polvorines. Janer sin solución. La Zona Franca, después de tantas promesas, parece que no tiene solvencia para desarrollar estos terrenos. Consecuencias, otro solar más. Cuando Janer fue desalojado (otra decisión política fantástica de esta ciudad), ya dije en un análisis que esperemos que no termine en otro solar. Parece que el tiempo y los hechos desgraciadamente vuelven a dar la razón. Hoteles, parque tecnológico, supermercado, todo estaba hecho. Pues mentira. No hay nada. Soluciones, habrá que buscarlas. Y con los polvorines, más de lo mismo. Diez años esperando. Sin resolverse nada. Una zona privilegiada de la ciudad. Una zona que en otro lugar sería la joya de la corona. Estaría dando empleo y dinero a la ciudad. Una parte de la Bahía que ya quisieran otros municipios. Polvorines, Casería, Bahía Sur. Todo a la orilla de la Bahía. Zona que ha quedado para la fotografía, para contemplar puestas de sol. Pues aquí la tenemos como solares, sin saber qué hacer con ella.

Y la situación es para desesperarse. Convenio caducado, suelo sin sectorizar pendiente de otras zonas. Todo un desastre. No es posible hablar de futuro en esta ciudad sin recurrir a su pasado. Todo proyecto nuevo choca con una mala gestión anterior. En esta ciudad para hablar de futuro es necesario quitar la hipoteca anterior. Pocos meses después de tomar posesión este gobierno municipal, entreviste a la actual delegada de Urbanismo, sra. Márquez, y me habló de todos estos problemas que se había encontrado.

Su sorpresa de cómo estaba el caso de los polvorines, que se encontraba con zonas de la ciudad cuyos suelos estaban pendientes de resolverse e impedían cualquier resolución para los polvorines. Es otro marrón que se ha encontrado el actual gobierno. Pero que hay de todo esto. Se están sectorizando las zonas. ¿Están paralizadas? ¿Hay algún proyecto para estas?. Huerta de la Compañía . ¿Hacemos algo? ¿Quién o quienes se preocupan en esta ciudad por estos asuntos? Parece que vivimos en una burbuja sin preocuparnos de lo esencial, del futuro. Terrenos privilegiados mirando al sol, esperando una oportunidad. Zona privilegiada para ofrecer empleo fijo y de calidad. Pero en esta ciudad parece que sobra el empleo. Y todo no es Camarón.