La influencia del comercio

Es la distracción del momento en la ciudad. Gusta o no gusta el color que, muestra la lona mural que cubre la fachada del ayuntamiento, tendrá una vez terminada la obra. Hay para toda las opiniones. Lógico. No es cuestión de entendimiento, para eso están los técnicos, es cuestión de gusto. Todo es acostumbrarse, que a lo mejor para eso se ha puesto la lona. A mí me gusta. Creo que da un realce espectacular al gran edificio y a la gran Plaza Real que, después de su remodelación, quedará.

Es el centro de la ciudad. Ese centro que todas las ciudades están recuperando o intentando recuperar. Ciudades como Málaga, grandiosa con una gran oferta cultural, turismo y también con una gran oferta comercial en su centro. Una de las ciudades que más visitantes recibe a lo largo del año. Y también Cádiz está trabajando para recuperar un centro histórico que nunca debió perder. Todo a base de llenar sus calles de comercios. La importancia del comercio tradicional, de barrio, que además de generar empleo se convierte en el dinamizador del centro de las ciudades. Un comercio tradicional adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades del público. Lo estamos viendo estos días en los medios audiovisuales. Calles llenas de público recuperando la vieja costumbre del comercio de toda la vida. Eso sí, un comercio adaptado al siglo XXI. Nuevas tecnologías, nuevas costumbres, nuevas facilidades al usuario. Dicen los expertos que es un instrumento para competir con el gran comercio y configurar la centralidad urbana. Un gran comercio, con museos, exposiciones, buenas infraestructuras, calles bien diseñadas, luminosas, atractivas, regladas, es generador de atraer visitantes, con lo que es igual a generar un sistema económico que cree riquezas y sea generador de empleo.

Nuestra ciudad está necesitada de esto. El centro comercial, no es la primera vez que hablo de esto, lleva años diseñándose, intentando salir de este agujero en que se ha metido o lo han metido. Muchas pruebas, muchos intentos, pero no termina de arrancar. Hay que reconocer que hay muchos esfuerzos, comercios jóvenes que destacan. Pero en global, el comercio de nuestra ciudad no termina de estar a la altura de lo que se busca y se necesita en estos tiempos. Tampoco el urbanismo, el actual diseño de sus calles comerciales, son atractivas. Necesitan de una gran renovación, de una gran reforma.

La reforma del Mercado Central, de la Plaza del Rey, puede servir de arranque para continuar con la renovación del mobiliario de las calles comerciales. Todo debe estar unido para buscar una nueva ciudad. La llegada del Museo de Camarón, la cada vez más atractiva oferta cultural con las visitas de edificios militares que, ahora sí, están al servicio de la ciudad, debe contar con un comercio atractivo, que implemente esa oferta de ciudad que desde el gobierno municipal se estáa diseñando. Todo tiene que ir en un paquete, incluso aparcamientos que faciliten y no incomoden la llegada de visitantes como sucede ahora. El Peprich, histórico ya, actualmente un freno para los grandes comercios, debe ser cambiado para que ayude a la implantación de estos. Un proyecto que desde el gobierno municipal se debe acometer.