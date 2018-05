La hora de la verdad

Bueno, pues se acabaron las especulaciones sobre si sumar puntito a puntito es suficiente o no. Después de más de 20 jornadas consecutivas estamos fuera de las plazas de play off. Dependiendo de nosotros mismos para volver, cierto, pero obligados a ganar para seguir en la pelea con cierto crédito. Para dejar claras las cosas, me hago la siguiente auto encuesta. ¿Está usted contento con la temporada del Cádiz?. SI. ¿Confiaría en Álvaro Cervera para la próxima temporada?. SI. ¿Firmaría usted una temporada como esta la temporada que viene? SI. Pues aclarado todo esto, vamos con otras cuestiones. El Cádiz cumplió su objetivo hace mucho tiempo, correcto, pero tras cumplir ese y tener otro al alcance e la mano no podemos ampararnos en que ya está la temporada hecha. Dejar escapar los play offs, vista la temporada, sería un crimen. Si hemos hecho todo lo que podíamos o incluso mas, me callo. Pero tengo la sensación de que hay calidad e ilusión para más de lo que se ha visto en los últimos partidos. Decir que el objetivo está cumplido y que ya se intentará el ascenso otro año en el que ese sea el objetivo es un gran error. Porque he repetido hasta la saciedad que en futbol se asciende cuando se puede, no cuando se quiere. Otro año haces un plantillón y vas a por todas y quedas el décimo. Y estamos demasiado cerca de la orilla como para morir ahogados ahora.

El cadismo anda dividido entre el conformismo por la permanencia o los que les sabe a poco quedarse en segunda, visto lo visto. Yo no considero a nadie menos cadista que otro por lo que piense, eso lo dejo para los repartidores de carné de Cadista. Y creo que todos coincidimos que es un éxito volver a mantenernos sin problemas en Segunda. Pero la temporada nos ha dado otras alegrías, nos ha devuelto la ilusión por soñar con volver a estar entre los grandes y poder disfrutar del futbol de élite. Y lo que algunos están temiendo, y me incluyo entre ellos, es que nos podamos llevar el chasco mayúsculos de no estar en play offs de ascenso, después de mas de media temporada arriba. Y no, el disgusto de ese hipotético batacazo deportivo no nos va a quitar a nadie la alegría de estar otro años más en Segunda División. Creo que no es tan difícil de entender, pero hay quien se empeña en buscarle tres pies al gato. Y sí, todos seguimos soñando en que el Cádiz reaccione en estos cuatro partidos que quedan.

Porque precisamente este juego poco vistoso del equipo de Cervera es malo para meterse en play off, pero puede ser glorioso para el mismo. Al Cádiz no le endosan goleadas y, es verdad, no tiene gol pero en un play off si te meten pocos o ninguno y rentabilizas los goles, asciendes. Así lo hicimos de Segunda B a Segunda y la pasada temporada, donde caímos por valor doble de goles ante el Tenerife. Es hora de quitarse los miedos, las presiones, las tensiones y cambiarlas por coraje, orgullo y sentimiento. Si falla la calidad, que entre la sangre. Si fallan las fuerzas que entre el orgullo. Claro que se puede.