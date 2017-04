Es hora de creérselo

Otra semana más sin ganar. Y van cinco. Pero mirando el lado positivo de la vida, la segunda parte del Cádiz ante el Levante no solo da confianza y tranquilidad sino que confirma que el equipo de Álvaro Cervera está en condiciones plantarle cara a cualquier equipo de la categoría. El Cádiz anda pensando en quedarse a vivir en la zona noble del play-off e incluso se piensa veladamente en qué rivales le gustaría. Aún es pronto, queda mucha liga, pero les aseguro que si seguimos ahí cuando termine la temporada regular a ningún equipo le va a agradar tener que enfrentarse al Cádiz. De momento, sigamos teniendo los pies en el suelo, que si la victoria sigue enfadada con el Cádiz, y sin aparecer, va ser muy complicado mantenernos ahí. Hace falta ya un golpe de timón, una pequeña inyección de moral que nos demuestre que no se nos ha olvidado ganar. Es muy posible, como dice Cervera, que en cuanto se consiga una victoria llegará una racha de resultados buenos. El problema es que esa victoria no llegue demasiado tarde. A estas alturas de temporada va a ser complicado encontrarse a un rival que no se esté jugando algo. Y los enfrentamientos directos entre aspirantes al play-off no van a durar eternamente. El Cádiz necesita ganar y necesita dejar de ver qué han hecho los rivales, como consuelo al no ganar. Lo de hoy no es ninguna final en el sentido matemático pero en el psicológico, si no lo es se acerca mucho ello. Me preocupa ver que al Cádiz de las últimas jornadas se le ve contento con el empate. Es cierto que el de Huesca fue para celebrarlo y que cuando no se puede ganar es mejor empatar que perder, pero solo he visto enfadado por los empates al entrenador. El objetivo inicial está conseguido, de acuerdo, pero no solo está conseguido. Es que, además, está ya olvidado. El Cádiz está jugando otra liga desde hace algunas semanas. Una liga donde no partió de cero, sino que comenzó a jugarla con ventaja sobre sus rivales. Y habiendo llegado hasta donde se ha llegado, por más que no fuera nuestra pelea, hay que morir matando. Cervera hace cuentas y dice que con tres victorias y un empate se estará en play off. Yo también creo que consiguiendo 10 puntos de 21 posibles se estará en puestos de ascenso. Pero el problema no está en conseguir esos puntos, sino cuando hacerlo.

Sumarlos ya mismo aportaría tranquilidad, mientras que dejar pasar más jornadas sumando a cuentagotas acrecentaría el nerviosismo y el "veremos a ver qué pasa". Recetas mágicas para ganar no hay. Nos siguen negando penaltis, nos siguen pitando en contra otros que no son y la fortuna que se nos niega para ganar nos sonríe luego en los resultados de los rivales. No sé que es lo que falta para volver a ganar, lo que si sé es que falta muy poquito. El 'Alcorconazo' lo tenemos que dar nosotros hoy. En mi modesta opinión, solo falta un poquito más de ambición. Ese "cerverismo" de dar por chungo un empate tiene que pasar del banquillo a la cancha. Ya que estamos arriba, vamos a creérnoslo.