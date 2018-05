La hora de Cervera

Más allá del eterno agradecimiento a Cervera por lo mucho que ha hecho por el Cádiz, ha llegado un momento en la temporada en que hay que llamar a las cosas por su nombre. Así que empecemos. La segunda vuelta del equipo está siendo francamente mediocre, impropia de un equipo que exhibió unas virtudes durante muchas jornadas. El Cádiz, tal y como le ocurrió la pasada Liga, no sabe si ir o quedarse, si arriesgarse a perder o asegurar el empate. Una vez dado por perdido el ascenso directo, para el que, sinceramente le faltan muchas armas, es momento de pelear al menos por el play-off. Sobre todo porque aunque no lo consiga nadie va a calificar la campaña de fracaso. El Cádiz es lo que es, sólo que ya que tiene al alcance de la mano esa posibilidad sería ilógico desaprovecharlo.

Particularmente no temo las lesiones de los dos extremos, sobre todo porque Álvaro y Salvi sí que están firmando una segunda vuelta para olvidar. De hecho, viendo su rendimiento me parece demencial que en algunos medios llegaran a comentar que clubes de primer nivel europeo seguían al utrerano. Con ambos, al nivel que han mostrado a lo largo de la segunda vuelta, ya sabemos lo que nos espera. Por eso creo que es el momento de que Cervera demuestre que además de construir un equipo organizado es capaz de plantear alternativas en el ataque, precisamente donde brilló como jugador. Al Cádiz le falta gol, no vamos a descubrir la penicilina diciendo esto, así que habrá que buscar alternativas como el juego aéreo, que tan buen resultado dio al final de la primera vuelta. No va más. El lunes llega el Zaragoza en un partido clave. Los empates no valen, así que al menos me gustaría ver al equipo muriendo con el cuchillo entre los dientes y no perdiendo tiempo para conservar un punto que no sirve de nada actualmente. Empatar es perder dos puntos.