Algunos hombres buenos

Siempre me ha fascinado ese misterio de si el hombre es producto de sus circunstancias o de si las circunstancias son producto del carácter del hombre. Y aunque seguramente ninguno de los dos presupuestos sean falsos del todo ni ciertos del todo, me empeño en confiar en el segundo supuesto porque, quizás, me inspire cierta tranquilidad creer que en todo momento somos dueños de nuestro destino y que con nuestro convencimiento y trabajo podemos darle la vuelta a cualquier situación. El comportamiento en la crisis catalana de Joan Coscubiela y Miquel Iceta, a pesar de que ninguno de los dos consiguieron obtener el resultado que deseaban, me alienta a seguir apostando por la capacidad del hombre en la transformación de la realidad. Es fácil, sí, es fácil enrocarse, quedarse en su propia losa y justificar la acción propia atendiendo a que una situación viene mal dada. Prefiero a esos hombres buenos que hasta el último momento intentan lo imposible.