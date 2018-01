Así se hace hija

Una de las mayores estupideces de la historia, de hecho no ha tenido éxito alguno y ya es término en desuso, es llamar poetas a los autores de Carnaval.

De modo que tirarse todo el invierno hilvanando ripios cursis sobre las piedras de La Caleta no es poesía, es de majarón. Por llenar letras de tanguillos con las palabras "tacita" y "gaditana" no te abren las puertas de la generación del 27 ni te dan el premio Adonais.

Y no digo nada de ese otro lugar común, tan al uso y difundido por la caterva de comentaristas de Carnaval, de que en el Falla se escucha "periodismo cantado". Periodismo es lo de los telediarios, y no he visto en ningún telediario noticias acerca de los defectos físicos de una niña de 18 años. En los telediarios se dan noticias sobre los políticos y sin embargo en el Falla no se oye nada de nuestro político por excelencia que es el alcalde de Cádiz. El Falla se ha quedado en los tiempos de Teófila Martínez.

Lo que se hace en el Falla es rebuznar. Tiene gracia que haya sido una niña de 18 años, la hija de un torero y antiguo pregonero del Carnaval de Cádiz, la que haya puesto pie en pared a las burradas que canta una chirigota haciendo chistes con su cara, requiriendo a través de sus abogados a la recua de solípedos cantores que dejen de meter la pata.

Alguno se escandaliza y tira de la libertad de expresión y del sentido del humor.

¿A algún comparsista le gustaría que su hija sirviera de cachondeo en un cuplé?