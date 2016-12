Nos hubiera gustado dar un adiós

No fue fácil convencerle. Igual que con el Troy, costaron varias conversaciones y cafés con algunos concejales para explicarles que estarían mejor cuidados, con comidas calientes a diario y a sus horas, con una cama en condiciones y la atención que se merecían. Pero al final su sonrisa y agradecimiento nos dejó tranquilo. Sí, en aquella residencia -pagada por todos los gaditanos- estaba mejor que en las calles cuando problemas personales pusieron al límite su dignidad. Porque si algo tenía José Luis (Kid Betún) por encima de cualquier otra cosa era un alto sentido de la dignidad. Lo primero, que no se le pasara el plazo para pagar los impuestos… luego hacer algo -cualquier trabajo- para conseguir una ayuda.

Cuando conseguimos que Troy, Kid y algún gaditano más, entraran en residencias para mejorar de manera muy sustancial su calidad de vida no lo hicimos con pancartas ni altavoz ni proclamas. Ni siquiera con notas de prensa. Tampoco lo hicimos cuando tuvimos que ayudar -al igual que en todos los casos con el preceptivo informe de Asuntos Sociales- a uno de nuestros más destacados autores de Carnaval para que entrara en una residencia.

Allí murió ese autor, en una residencia, igualmente bien cuidado gracias a la generosidad de los gaditanos que -a través de su ayuntamiento- pagaron esa ayuda. Aún cuando tuviésemos que mordernos la lengua cuando al cabo de los meses algún "compañero" suyo, obedeciendo no sabemos muy bien qué instinto, le dedicara un pasodoble culpando precisamente al ayuntamiento de abandonarlo. "Compañero" que curiosamente nunca llamó para preguntar si Pedro, que por supuesto tiene también su lugar en el paseo de la fama, necesitaba algo.

En fin, que sí, que como concejales de este Ayuntamiento que -al menos en otro tiempo- se preocupó y ocupó de muchos gaditanos que no tenían una vida digna, nos hubiera gustado dar un último adiós a un hombre que durante años nos regaló su confianza, su compañía y su amabilidad. No sabemos aún muy bien por qué -si es cierto que la residencia comunicó al Ayuntamiento de Cádiz su fallecimiento- no se informó a los concejales de esta Corporación. Nos hubiera gustado dar un adiós.