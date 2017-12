Para gustos se pintan colores, para jardines flores. También se dice que nunca llueve al gusto de todos. Hay muchos dichos para las opiniones diversas. Pero los semióticos establecieron el "me gusta". Es una palabra inglesa la originaria. En el facebook del Ayuntamiento Patricia Cavada podrá poner la foto y esperar para el recuento. De "me gusta". Desde luego yo voy a poner que me gusta. En el "me gusta" no está, lógicamente, si es mucho, poco, muy poco, casi nada. O muchísimo. Solo "me gusta". Será un referéndum a posteriori pero referéndum al fin y al cabo. Ya decía, pondré "me gusta" pero les confieso que me gusta muchísimo. La fachada del Ayuntamiento que nos han dicho que será finalmente. Con ese rosa pompeyano, o ese rojo tan desvaído. Va a ser el monumento con más luz propia de la ciudad. En mi opinión, claro. ¿Debo decir que respetando todas las opiniones? Pues dicho queda: respetando todas las opiniones, me gusta muchísimo la fachada del Ayuntamiento. Y creo que será un atractivo indudable para la calle Real. Y que por la teoría del dominó, hará que se pinten otras fachadas. De blanco, de azul nube, de albero claro. La ciudad horizontal y cielo que es La Isla tendrá un eje central, la imponente Casa Consistorial, que llenará de color el espacio de la plaza que fue de la República, y de España, y del Rey y puede que de más gentes y más cosas. La plaza que pedirá la poda de los árboles, su extracción, la ordenación del espacio para ágora, terraza del buen tiempo, lugar de esparcimiento y protesta. Estamos hablando del futuro inmediato, hablamos de los sueños a punto de cumplirse. Es que hay que llegarse de inmediato al viejo Mercado Central, imagen de la tristeza y el cierre. Para aplicarle un remedio que no dure mucho en iniciarse. Y seguir ordenando la trama urbana con calles sin aceras criminales. Es esto lo que se debe perseguir, construir la ciudad del inmediato futuro, sacudiendo el interminable pasado. Hay que buscar las ideas y las finanzas. Y los apoyos, los amigos, los cómplices del futuro necesario, del presente en pie.

Pero quería decir algo tan sencillo como que me gusta, me gusta mucho, muchísimo el color con el que pondrán color a nuestras vidas, llenarán de esplendor ese corazón pequeño de la ciudad que es la Plaza del Rey. Me veo obligado a decirlo aquí, este espacio de libertad lleno de "no me gusta", más de un cuarto de siglo diciendo que no me gustaba lo que, honradamente, no me gustaba. No es este caso, es más, deseando estoy sentarme en la terraza del 44, pedir churros y café con leche y quedarme embobado mirando la fachada de luz y geometría neoclásica de uno de los más imponentes edificios civiles de España.

Tened todos una Navidad llena de paz y de alegría. Conmemoramos la llegada del Hijo de Dios. Que llegue de verdad a nuestros corazones.