Un gran paso atrás

Nos están dando por todas partes. La mano de la banca es alargada. Primero fue la chapuza del Gobierno en connivencia con la banca, del RD 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo, que le da servicio a la banca para ganar un tiempo de 4 meses y no pagar a nadie -perdón, a mi vecino le ofrecieron 3.000 euros y le correspondían 9.000 euros-.

Ahora llega la sorprendente decisión del Consejo General Poder Judicial de aprobar la especialización de 54 Juzgados para conocer los litigios de cláusula suelo, lo que va a suponer un paso atrás en la rapidez con que se tramitan estos pleitos: una justicia lenta no es justicia

Y es que no aprendemos: volvemos a estar como hace dos años cuando el Juzgado de lo Mercantil gestionaba en exclusiva las demandas por cláusulas abusivas y se colapsó en un santiamén -a finales del 2016 tenía por resolver 3.679 casos- y no saben ustedes hasta qué punto. Un desastre. Las demandas antes se resolvían en 8 o 10 meses, ahora tardarán de nuevo 3 o 4 años.

Más ahora, que al aluvión de las cláusulas suelo se les une el tsunami de las nuevas demandas masivas por los gastos hipotecarios (notaría, registro, AJD...) que según fuentes de las principales organizaciones de consumidores estiman que la carga de trabajo al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cádiz - que es el designado - se puede cuanto menos triplicar. Desde aquí mis respetos hacia esta magistrada porque se le va a venir "el mundo encima". El aumento de litigios es imparable en relación a la cláusula suelo, en parte, también como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 que concede la retroactividad total. Estos dos acontecimientos, sumados a la crisis, hacen la tormenta perfecta para que el torrente de demandas esté servido.

Mientras, en el medio y como siempre asumiendo el rol de perdedor, el consumidor, que ahora lo hunden más, y tiene que desplazarse obligatoriamente a Cádiz capital desde todos los pueblos y ciudades de la provincia para celebrar su juicio, cuando antes podía celebrar su juicio en cualquiera de los 35 juzgados de Primera Instancia que prestan su servicio en la provincia. Chica gracia le va a hacer a un señor de Algeciras hacerse 130 km de ida y 130 km de vuelta para venir a Cádiz a su juicio, cuando antes lo podía celebrar en su casa.

Que se va a colapsar en menos de dos meses eso seguro, y es que en el fondo no es que se cree un nuevo juzgado para estos menesteres, que va, lo que ha hecho el CGPJ es coger un Juzgado ya existente, que ya soporta de antes una carga propia de trabajo, sin exención parcial de los nuevos repartos, y endosarle este muerto de las cláusulas suelo, sin dotarlo de nuevos jueces y secretarios de refuerzo, ni nuevos funcionarios de apoyo. Para los jueces de refuerzo van a tirar de los 65 jueces de prácticas de la 67ª promoción de la Escuela Judicial. Loable pero insuficiente. Ya hay refuerzos en 15 grandes ciudades, pero para Cádiz, se prevé, que se incorpore a partir del 1 de julio, no se garantiza.

La política y la banca siempre han ido de la mano, e históricamente han sido grandes amigos y compañeros de viaje pero nunca de forma tan descarada y perjudicando tanto al consumidor.

Esta vez, por lo obsceno de la maniobra empleada, sí ha habido rechazo unánime. Las asociaciones de consumidores, la abogacía, los procuradores, los sindicatos y las cuatro principales asociaciones de jueces coinciden todos en rechazar el plan del CGPJ. No todo vale con tal de aburrir al cliente y que éste no tenga más remedio que tragar porque ir a los tribunales no trae cuenta por la lentitud de la justicia.