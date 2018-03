La gran ola... feminista

Al igual que la mar reclama el espacio que le robaron, nosotras somos la gran ola empujada por desaires que soplaron durante generaciones. Nosotras y nosotros (todos esos hombres, más hombres por ser feministas) somos ya tsunami, remolino y temporal que venimos a inundar la desigualdad de género hasta ahogarla en lo más profundo del lecho marino. Tenemos a nuestro favor la corriente del tiempo, la fuerza de la razón y el caudal de sabiduría de todas aquellas que lucharon antes que nosotras. Que no, que no nos pararan. Que no, que no nos amedrentan los insultos basamentados en una supuesta superioridad que sólo propugnan aquellos y aquellas afectados por la cortedad de miras. Si antes sacaba el paraguas, ahora me despojo de toda protección. Hombre y mujer mojados no temen a la lluvia. Porque ser feminista es perseguir la justicia, la igualdad. Ser feminista es ser mejor persona. Que viene la ola. Sea parte de ella.