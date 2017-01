Los firmantes de la Venta de Vargas

Le he dicho a Patricia Cavada varias veces que me gustaría que me recibiera para hablarle de asuntos que tengo por importantes. No ha podido. Lo comprendo, la alcaldía es muy exigente, apenas deja tiempo para nada. Se lo voy a ir diciendo por aquí, pues, que me lee en un santiamén. Era de Camarón de lo que yo quería hablarle. No me importa en absoluto darle las ideas que tengo y que haga lo que quiera con ellas. Voy de vuelta ya de casi todo. Pero Camarón es la espina que tengo. Camarón en su Isla. Así que hoy me gustaría contarle lo que pasó en el patio de la Venta de Vargas hace 16 años. Convocamos -el presidente de la Diputación, socialista por cierto, Rafael Román, y quien ahora recuerda, comisario de la exposición Camarón cumple 50 años- a la flor y nata del Flamenco. Para que firmaran un Manifiesto de apoyo a la concesión a José Monje Cruz de la Llave de Oro del Flamenco a título póstumo. La Venta de Vargas abrió sus puertas, como suele, y allí en ese patio de la magia lo más granado y conspicuo del cante, el baile y el toque firmaron ese Manifiesto, que fue definitivo en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, propietaria de la Llave de Oro.

Hace días he conocido el Homenaje que Jerez de la Frontera, su Ayuntamiento, ha hecho a José Manuel Caballero Bonald por su 90 cumpleaños. El proyecto se llamó Jerez a Caballero Bonald y, entre otras cosas, consistió en la edición de un Disco-Libro, puesto que se trataba de un Homenaje Flamenco y Literario de la Ciudad al Poeta, Premio Cervantes de las Letras Españolas y gran aficionado y conocedor del Flamenco. Importantes figuras del Flamenco de Jerez y escritores amigos de Caballero Bonald escribimos sobre el feliz nonagenario, el más importante autor de Jerez en su historia.

Era una de las ideas que quería decirle a la alcaldesa y ahora le digo por aquí. Quedan vivos, afortunadamente, algunos de los firmantes de aquel Manifiesto para la Llave del Oro a Camarón. ¿Sería conveniente hacer un Homenaje a Camarón en el XXV Aniversario de su desaparición con grabaciones de estos y otros artistas, con textos de autores a determinar sobre el legado de este cantaor universal que tenía por apellido la Isla? Además de una entrega de todos los cantaores de aquí, de ahora… Una entrega de los cantaores paisanos al Genio de todos los tiempos… Además… ¿Podríamos hacer otra grabación a los Monje actuales, que los hay? Tres discos redondos del impacto de José en la historia del flamenco..

De esto y otros proyectos quería yo hablarle a la alcaldesa, y lo haré cuando pueda recibirme. Por Camarón, a su entera disposición.