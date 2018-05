En mi anterior artículo escribí que si el Cádiz CF quería alcanzar una plaza con opción al ascenso directo tenía que ganar todos los partidos que restaba. Pero no pudo ser, pues los duelos ante Sporting (en Carranza) y Valladolid (En Pucela) se saldaron con sendos empates. En consecuencia, el equipo amarillo, salvo sorpresa de última hora, debe tener su objetivo en el 'pay off' por el ascenso, lo cual supone como "el más difícil todavía".

Porque ahora mismo el cuadro de Álvaro Cervera no tiene más remedio que salvar victorioso los cinco partidos que le quedan de aquí al final de la temporada. Ya sé que alcanzarlo es tema peliagudo, pero no hay más remedio que apuntarse a ganar y ganar todo lo que resta. Albacete (en el Carlos Belmonte), Zaragoza (en Carranza), Barcelona B (en el Miniestadio), Tenerife (en casa) y Granada (en Los Cármenes) son los enemigos a batir. Un "tour" que se debe escalar hasta la misma cima de la tabla clasificatoria con objetivo de hacerse con una de las plaza que dan el pase al ascenso directo, o al 'play off', para encarar el desafío de jugar en Primera División la próxima campaña.

Ganar las cinco finales que asoman en el calendario es todo un desafío que debe afrontarse con la mirada fija en que se van a ganar, y de conseguirse cerrar el calendario con el ascenso a la División de Oro. Pues ya es hora de dejar la categoría de plata que, como mal menor, es lo mínimo que hay que aspirar ¿Vamos a ello? Pues eso, vamos a por todas.