Estoy descorazonada. En uno de esos ratos en los que los alumnos están saturados y necesitan cambiar de actividad, estuve jugando con ellos a pensar en un personaje histórico para que el resto tratara de averiguarlo con preguntas. Empecé yo y pensé en Isabel la Católica. Como el concepto "histórico" les rechinaba por los resabios académicos, pactamos cambiarlo por "famoso" lo que, hasta cierto punto, podía tener sentido, ya que ambos términos pueden funcionar en ciertos contextos como sinónimos. Me iban preguntando primero el sexo ¿es mujer?, después la ocupación, lo que supuestamente había hecho famoso al personaje ¿Canta? No ¿Baila? No ¿Es actriz? No. En seguida la desesperación, entonces ¿cómo va a ser famosa si no canta ni baila ni actúa? Paciencia y explicación por mi parte de cómo podían abrir el abanico de posibilidades. Hasta que uno vio la luz ¿es guapa? Estupor. ¿Por qué es necesario tener que aclarar en pleno siglo XXI a chicos y chicas de 15 y 16 años que una mujer puede no solo ser famosa, sino incluso, ser un personaje histórico fundamental para la historia de España sin necesidad de cantar, bailar, actuar o ser guapa? La otra cuestión también me preocupa: el concepto "histórico" resulta para ellos aburrido, pero el de "famoso" les reduce tanto las posibilidades que deja fuera de la definición a la mayoría de los personajes en los que están pensando. La RAE define "famoso" como "Muy conocido y admirado por su excelencia". O la RAE se ha quedado atrás, que es muy posible, o algo no estamos transmitiendo bien a las nuevas generaciones si la excelencia se ha reducido a tener un número elevado de reproducciones o "likes" en las redes sociales. Estos famosos de medio pelo no alcanzan la "Superior calidad o bondad que hace digno de singular precio y estimación algo". En el juego, nadie pensó en una deportista, escritora, pintora o dirigente político. ¿No son atractivas ya ocupaciones que exigen tanto esfuerzo y dedicación, o no se supone que puedan estar desempeñadas por mujeres? No sé cuál de las dos opciones me descorazona más. Solo me consuela que buscaron en el móvil a Isabel la Católica y la consideraron interesante, a pesar de encontrarla fea.