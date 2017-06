La ética de un país

Cuánto más puede aguantar un país en esta situación. Es la pregunta que nos hacemos, o nos deberíamos hacer, los ciudadanos. Visto lo visto hay cuerda para rato. Y la culpa es principalmente de los ciudadanos que con sus votos aguantan o alargan esta desastrosa situación. No me refiero a la desbordante situación del paro, que es insufrible. Tampoco a la penosa situación social de pobreza que padece este país, con cifras para sonrojar al mas indeciso. Pero si me quiero referir a la vergonzante situación de corrupción que, un día sí y otro también, invaden nuestro domicilio cuando sintonizamos la televisión.

¿Cómo soporta un país tan alto voltaje de corruptelas? ¿Puede un país con tanta pobreza como el nuestro contemplar la cantidad de dinero público que se ha malgastado y se han apropiado algunos o muchos? Ya se sabe que son los ciudadanos los que ponen o quitan a un partido del gobierno, pero ¿hasta cuándo se puede mantener esta situación? Sí, ya se que muchos dirán que Andalucía tienen sus ERES. Y es verdad. Otra vergüenza. Pero Andalucía tiene a dos ex presidentes imputados no por llevarse dinero -y mira que la jueza le buscó por todos lados sin encontrarles nada- pero sí que tenían que haberse dado cuenta de lo que pasaba. Pero de igual forma tenía que haberse enterado de lo que pasaba en Madrid Esperanza Aguirre. Y Rajoy tenía que enterarse de los que pasaba en su partido del que era presidente y sigue siendo. Igual. Por lo tanto iguales ante la ley. Pero esa es otra cuestión, penosa cuestión. La Justicia española. Desastre. Desconfianza. El tercer poder del Estado por los suelos. En manos del gobierno. Jueces, fiscales, todos en la cuerda floja por el intervencionismo del gobierno. El ministro de Justicia reprobado por la Cámara y sigue en su puesto. Faltaría más. El fiscal anticorrupción cogido en un renuncio. Su misión es luchar contra los corruptos. Pero miren por donde se le ha cogido con un 25% de participación de un empresa offshore en Panamá. ¿Es ético? Cómo es posible esta situación. Cuando escribo este artículo todavía cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, aunque ya se sabe que cuando Rajoy da su apoyo a alguien no tarde en caer, pero espero que cuando este análisis vea la luz ya no esté en su cargo. Una situación que tiene a todos los fiscales de este país avergonzados. La Justicia tiene que ser íntegra, honesta e independiente.

¿Cuánto de esto le falta a la justicia de nuestro país? Nunca ha estado el poder judicial tan desprestigiado como ahora. Y es culpa del Gobierno. Un Gobierno que va a tener a su presidente declarando como testigo en los tribunales por la presunta financiación ilegal de su organización, siendo él presidente de la misma. Tendrá que declarar por, presuntamente, tener una sede pagada con dinero negro. En definitiva una situación alarmante, vergonzante, que en otro país europeo no se podría sostener. ¿Hasta cuándo? La pretendida revolución ética del 11M no se ha producido, en parte por el fracaso de sus dirigentes, una revolución ética que este país necesita a marchas forzadas.Y los políticos.