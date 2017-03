El espectáculo 'drag queen' de las palmas

Como ya se ha difundido por los diferentes medios de comunicación social, en la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se ha premiado un espectáculo tan blasfemo como descarnado envuelto en formas zafias y soeces que ha ofendido no sólo a millones de católicos, sino también a millones de personas de bien.

A título personal, me permito condenar con la mayor contundencia lo desgraciadamente acontecido porque, como cristiano y cofrade, me siento profundamente ofendido. Cuando ví la información que ofrecieron algunas cadenas de televisión, en las que aparecieron el desnudo de una imagen de un crucificado y la de una virgen muy vestida y adornada, rodeada de penitentes, me sentí herido en mis sentimientos, como creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios que, desde la cátedra suprema de la Cruz, entregó su vida y su sangre por la salvación de la humanidad. Y a los pies de la Cruz, su bendita Madre, la Virgen María, nuestra corredentora.

Es una triste realidad que quienes actúan de esa manera, de ir contra la fe de los cristianos, con la blasfemia, la burla y la extravagancia, manifiestan una verdadera intolerancia y una absoluta falta de respeto, amparándose en la llamada libertad de expresión, acomodándola a sus intereses que, naturalmente, tiene su límite. Según los expertos, este comportamiento tan grave que denunciamos parece que está tipificado en el Código Penal. Es más, según información difundida, la Fiscalía está estudiando el asunto.

Todos cuantos intentan contra la Iglesia Católica saben muy bien que les sale gratis porque nuestra condición de seguidores del Señor nos impide actuar ojo por ojo y diente por diente de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio.

Pero esta actitud no debe interpretarse como que, cuando traten de ofendernos y humillarnos, debamos permanecer pasivos e indiferentes. Incuestionablemente, tenemos el deber de salir dando la cara, es decir, dando testimonio de que somos seguidores del Señor en todos los ámbitos y circunstancias en que nos encontremos y sin avergonzarnos de que somos creyentes y también sin ningún tipo de arrogancia.

La libertad individual o colectiva no puede ni debe consagrarse a costa de pisotear a otra. Para que te respeten, tienes que saber respetar. Por desgracia, en nuestra querida España se respeta muy poco y en una sola dirección.

Con la condena que hacemos, no pretendemos, ni mucho menos, ningún tipo de enfrentamiento y sí para que pueda servir de ejemplo, a fin de que no vuelva a repetirse, porque lo que deseamos, muy de veras, es una convivencia en paz y fraternidad.