El equipo de Gobierno y el 'Juego de la silla'

Resulta curioso que tras la pérdida de la mayoría en el Pleno por parte del Equipo de Gobierno, tras la marcha del grupo Levantemos, las mayorías en los puntos a aprobar ni son consensuadas ni son pactadas, sino que queda al 'Juego de la silla'. Esto significa que ante las pocas propuestas que el equipo de Gobierno presenta al Pleno Municipal, su aprobación o no, no está determinada de antemano por ningún pacto ni consenso sino por aquellas sillas que por un lado o por otro queden vacantes en el momento de la votación.

Tenemos motivos justificados de todos los ámbitos: Permisos matrimoniales, ausencias por motivos laborales, salidas por conciliación de la vida familiar, bajas por enfermedades propias de estas fechas invernales, y esto Señores, esto es curiosamente lo que determina si un punto sale aprobado o no.

La política de participación, la política del consenso, la política del diálogo, sobre todo en temas relevantes para la ciudad, como fue en su momento la aprobación de las Ordenanzas Fiscales (OOFF), o en este último pleno, la pérdida o no de los terrenos de APBC de la zona de La Puntilla, ha estado condicionado a estas circunstancias sobrevenidas.

Mucho me temo, que si el equipo de gobierno continua con esta dinámica de "esperar a la silla vacía" y ocuparla el Alcalde con su "voto de Calidad", a partir de ahora los grupos de la oposición, más que esperar una llamada del Alcalde para consensuar los puntos de los próximos plenos, tendremos que estar pendientes de las enfermedades de la época, si algún concejal tiene con quién dejar a sus hijos, o si alguno no vuelve a tiempo o no acude por otros compromisos políticos ajenos a la Ciudad; o en ocasiones, también si al Concejal no Adscrito le da por cambiar el voto en la segunda votación, como ya ocurriera en el Pleno de las OOFF y más recientemente en el punto relativo a la cesión de los terrenos de la Autoridad Portuaria.

La política en nuestra ciudad, su participación y su consenso han quedado relegadas a los típicos "comentarios de pasillo" y a las casualidades de la vida cotidiana, algo que no parece serio y que no está dando una buena imagen hacia los portuenses. Desde Ciudadanos invitamos al Alcalde a retomar la participación y el consenso con todos los grupos y dirigir a la Ciudad donde se merece.

Felices Fiestas.