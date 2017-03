Ha empezado el despelote

El Cádiz llegó a Girona a quitarse la careta y se ha quitado la careta, el tipo de Pepi Mayo y el pito de carnaval. Aunque la distancia con el segundo clasificado se veía casi inalcanzable antes del partido en Montilivi, goles son amores y obran milagros de fe. Si los gerundenses nos hubieran ganado le podríamos haber dicho adiós a la posibilidad de soñar con el ascenso directo pero, oiga, resulta que estamos a ocho puntos y que esta semana el Girona tiene una complicada visita a Oviedo, que se iría a los 49 puntos en caso de victoria. Son cuentas de la lechara, lo sé, pero si el Girona cae en el Tartiere y nosotros somos capaces de sacar los tres puntos ante un dificilísimo rival como es el Tenerife, nos quedaríamos a cinco puntos. Soñar es gratis. De todas formas, esto no está para nada acabado. El Cádiz es favorito a pelear por el ascenso, cierto. Lo que pasa es que estas cosas se basan en lo acontecido hasta el día de hoy y el problema es que queda mucha tela que cortar. La temporada pasada muchos nos equivocamos (yo el primero) al pensar que al equipo le iban a dar para el pelo en el play off de ascenso. Y ahí tienen el resultado. Y esta temporada hay muchos equipos que están hechos para ascender y nosotros no somos precisamente uno de ellos. Pero en el fútbol manda algo más que el dinero, la clase y la calidad. En el fútbol manda una cosa que es fundamental: creérselo, dicho en el buen sentido de la palabra. Y el Cádiz ha empezado a creerse que puede ascender. En solo dos semanas hemos pasado de la prudencia de consumar la permanencia matemática a pensar en el ascenso directo. Eso sí que es un salto de calidad, señores. Y lo más grande es que todos pensamos ahora mismo que es posible. Que Álvaro Cervera, hombre prudente donde los haya, esté pensando ya en que se puede coger al Girona lo dice todo. Y es que lo que queda de liga van a darse muchos partidos entre los aspirantes al ascenso. Si descartamos al Levante, del segundo clasificado al decimotercero están en la pelea por subir, desde los 44 puntos del sexto a los 38 del decimotercero. O sea, que aquí se va a quitar puntos hasta el Tato y el que lance las campanas al vuelo antes de tiempo se puede llevar un chasco de categoría. Lo peor es que nosotros no tenemos asegurado el ascenso. Lo mejor es que lo demás tampoco. Así que paso a paso, como hasta ahora, pero a por todas.

Lo fundamental es creer en tus posibilidades y eso lo tenemos asegurado. Me parece de maravilla la propuesta de la FPC de recibir al equipo con un aplauso de un minuto al inicio del partido de hoy. Más que merecido. Y sobre el tema Güiza, no le demos más vueltas. Todo el mundo quiere jugar en el Cádiz, hasta yo, pero no estoy en la mejor forma. Güiza debe entender qué quiere el entrenados y aceptar si es capaz de darlo o no. A Dani le debemos mucho, sobre todo los que no vimos con bueno ojos su fichaje.

Así que ojo a lo de hoy, que si se da bien la cosa esto se puede poner que arde. Y lo mejor es que estamos en la pelea.