El diputado silente

Candón ha dejado el Ayuntamiento, no creo que lo echemos de menos. ¡Para lo que ha hecho! En los casi tres años del actual mandato no ha abierto la boca. Parece que no hay nada importante por lo que intervenir en los plenos municipales. Entonces ¿para qué se presentó a las elecciones? Su lema ha sido "O soy alcalde, o nada". Pues eso, ha sido la nada. No ha asistido ni a la mitad de los plenos; un desprecio a quien le votó. Por no hacer ni decir nada ha cobrado 8.857 euros anuales cuando fue el portavoz (¿) del PP, y 2.300 euros anuales cuando dejó de serlo.

El PP lo justifica por su gran trabajo como diputado. El parlamento es el lugar donde nuestros representantes van a hablar, a acordar, y a aprobar leyes para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Cuántas veces ha hablado Candón en el Pleno del Congreso? Ninguna. ¿Cuántas veces ha votado recortes de derechos de los ciudadanos? Todas, eso sí, apretando el botón en silencio.

Por no hablar cobra 5.684 euros al mes, más viajes gratis, más gastos de representación, más kit tecnológico… A lo que se dedica, para justificarse, es a hacer preguntas tan retóricas como absurdas -siempre por escrito- a los miembros del Gobierno, cuya respuesta está en cualquier medio de comunicación o en los portales de transparencia de los ministerios. Por ejemplo, ha realizado preguntas tan trascendentes como "Cuántos alumnos se han presentado a las pruebas del permiso de conducir en Cádiz", "Cuántos funcionarios tiene la plantilla de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cádiz", o "Número de presos en las prisiones de la provincia de Cádiz"; ¿incluye a los corruptos de su partido?

Incluso preguntó sobre "La evolución del número de inmigrantes irregulares en 2016 en la provincia de Cádiz", imagino que para pedir su deportación incumpliendo los convenios internacionales de derechos humanos, que es lo que ha apoyado desde su escaño; por el "Número de pensionistas e importe de las prestaciones en la provincia de Cádiz", será para bajarlas, que es lo que ha hecho el gobierno del PP con su apoyo; o por el "Número de contratos de trabajo registrados en El Puerto", pero no ha preguntado por los salarios de esos trabajos y cuántos son precarios. Eso no le importa. Él, con su pluriempleo y plurisalario político, vive de lujo.