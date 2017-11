Donde le dio la gana

Aa inicios de octubre tuve la oportunidad de asistir a la charla organizada por la Autoridad Portuaria de Cádiz y el Grupo Joly que ofreció Ángel María Nieva, director general de Bilbao Ría 2000. Lo primero que pensé cuando escuché al señor Nieva contar cómo Bilbao consiguió transformar una ría y su zona de influencia, que era casi todo el casco histórico, en lo que es hoy, es la de semejanzas que tenían los bilbaínos con los gaditanos. Incluso en aquello de que nacen donde les da la gana.

Por un momento, de hecho, pensé que hubiera estado bien que a este bilbaíno le hubiera dado la gana de nacer aquí. Quizás hubiera tenido más suerte que mis compañeros y yo cuando intentamos -desde el gobierno de la ciudad- hacer ver algunas cosas que para nosotros eran obviedades pero que -mala suerte- chocaron aquí con más de un obstáculo. Nieva contó, por ejemplo, que "sin lugar a dudas, contemplan la dedicación de buena parte de los espacios de oportunidad a viviendas". Cuando nosotros planteamos que en las pastillas aledañas al Puerto y a la estación de trenes tendrían que incluirse viviendas como se había hecho en Málaga para dinamizar ese espacio se nos quiso quemar -y no fue la primera ni sería la última vez- en la hoguera de la supuesta sensatez urbanística. Pues ahí está.

También se recordará en la ciudad los improperios -o peor aún, la indiferencia- cuando el equipo de gobierno al que tuve el honor de pertenecer planteó una serie de suelos de oportunidad que, por supuesto, contemplaban el derribo de la verja del muelle. Al parecer esa ha sido una de las claves del éxito de la transformación de la Ría de Bilbao y su entorno. La total integración. El señor Nieva también fue contundente a la hora de hablar de los grandes proyectos que había que afrontar en comunicaciones allí en Bilbao. Aquí nuestra idea del soterramiento se topó con la alternativa de un partido que se suponía de gobierno que quería enterrar 400 metros. Más fuerte aún fue la oposición de aquellos que tildaban de innecesarios la puesta en valor de los terrenos que tuvimos que expropiar a Astilleros. Ni qué contar de la manera en la que algunos despreciaron la idea de un segundo puente que sirviera de conexión de la ciudad a la península, pero también de conexión de dos activos del mismo puerto: un puerto que se supone de interés general.

Parecía, algunas veces, que hablábamos de un futuro interestelar mientras que en Bilbao nos pasaban a toda velocidad sin cuestionar lo que aún hoy aquí parece objeto de debate. Cuando peleábamos por una urbanización de la plaza de Sevilla abierta (sin la Aduana, para que nos entendamos) también tuvimos el obstáculo insalvable de una administración que muchas veces quería hacer de Ayuntamiento sin serlo.

Era como pelear contra un muro de incomprensión: ni viviendas como en Málaga, ni derribo de la verja como en decenas de ciudades españolas, ni desarrollo de ocio y turismo en los espacios portuarios en desuso como el que planteamos en el paseo Pascual Pery. Tuvimos que ver con impotencia cómo se dejaba sin actividad primero y luego se disolvía una sociedad creada para el 92 de la que se suponía debía salir el desarrollo de Puerto América. Ahí está también, aún esperando. Fuimos con los técnicos municipales a Málaga para conocer de primera mano la experiencia de una ciudad hermana que ha conseguido en pocos años lo que a nosotros aún no nos han permitido.

Ha tenido que venir, al parecer, un responsable de Bilbao para que un auditorio y -por qué no decirlo- gran parte de la ciudad, viera con claridad lo que hace años intentamos mostrar a todos.

Ha sido una verdadera lástima que no pudiéramos afrontar la reciente crisis económica con una Plaza de Sevilla ordenada y abierta -junto a la actual Canalejas- al mar. Y con un mar abierto a la ciudad. Una pena que esos terrenos de Pascual Pery no estuvieran ordenados y abiertos al ocio, la cultura, el desarrollo económico… No era complicado de entender, pero seguramente también sea responsabilidad nuestra el no haber sido capaces de convencer a aquellos que el bilbaíno -con todo mi cariño evidentemente- convenció en hora y media. Lo dicho, podía haberle dado la gana de nacer aquí. Pero nació en Bilbao.