Hoy me encomiendo al "Como decíamos ayer" para celebrar mi vuelta tras un largo periodo de desmovilización, por llamarlo de alguna manera. Y no puedo hacerlo de otro modo que dedicándole estos párrafos al deporte con minúsculas. Ese que de modo callado y discreto se convierte en fundamental para algunas personas. Aquel que no entiende de competiciones, que está basado en el cooperativismo, en el apoyo mutuo y en el aliento al compañero. Ese que no tiene limitaciones de edad, que comparten tanto los más mayores que peinan sus canas con la mano que le deja libre la muleta como los pequeños, con su esquina reservada con un primitivo mural pintado en la pared.

El deporte con minúsculas no tiene ránkings, no sabe de equipaciones, de olimpiadas, de medallas ni de compensaciones materiales. Sí que entiende de satisfacciones, de logros personales, de trabajo, esfuerzo y aguante.

Una actividad basada en las adaptaciones particulares y cuyo rendimiento abarca desde la recuperación de la propia verticalidad hasta la curación de las limitaciones temporales.

El dopaje está permitido para hacer remitir los dolores, las terapias están a la orden del día y la superación se mide en las capacidades de cada uno para retornar a su estado de normalidad.

Este ejercicio no acapara titulares ni está dentro de la vorágine informativa a pesar de que está lleno de éxitos. Los entrenadores personales, que también los hay, alientan a cada deportista a que den el máximo, les ayudan a ahogar sus dolores y les motivan para superar etapas.

El deporte con minúsculas está plagado de buenos compañeros de los que aprendo cada día desde que empecé a practicarlo. Así que solo me queda agradecer con estas letras el calor humano que alberga mi actual gimnasio, el del área de rehabilitación del hospital Puerta del Mar.