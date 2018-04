Pues sí, llegó la hora de decir adiós. Una serie de acontecimientos y de hechos me han obligado a dejar de escribir esta columna de opinión en mi querido Diario de Cádiz. Algunas de estas razones las trataré de explicar y otras se quedarán conmigo para siempre, soy un hombre de palabra y lo que digo lo cumplo a rajatabla, aunque me cueste algún pequeño disgusto.

Se presenta una campaña electoral aparentemente muy dura y todo indica que la demagogia y la mentira estarán a la orden del día, siendo esta una de las razones por las que me tomo un tiempo sabático. Hay más pero de ellas me río, ya que son argumentos pueriles y fuera de lugar. A los que me acusan de falta de objetividad, les pregunto ¿cuándo un columnista tiene que ser subjetivo?, y les respondo, pues nunca, ya que un columnista, al expresar su opinión, debe ser mas objetivo que nunca.

A los que me dicen que se me ve el plumero con David de la Encina, les respondo que aparte de mi amistad personal, creo honestamente que es el mejor alcalde que ha tenido El Puerto en muchos años, y que a pesar de las circunstancias con los que ha gobernado, a pesar de los míseros e impresentables ataques del PP y a pesar de muchas cosas más, ahí está al pie del cañón trabajando por la ciudad que le eligió.

Dejo muchos análisis sin exponerlos adecuadamente, como las continuas mentiras del señor Beardo del PP (Polvorines, Mercado Abastos…etcétera). El que tanto ha rajado de nuestro alcalde electo por gobernar en alianzas, ahora se las ve y se las desea para encontrar gente válida que vaya en la lista aunque sea sin carnet del PP. Y que no se olvide a nadie, Beardo, nombro secretario general a todo un especialista en el insulto y la descalificación, mientras que los válidos, caso de Gonzalo Ganaza y demás se van a la calle.

Me da pena ver como algunos que antaño dilapidaron el mandato popular quieren volver a la escena pública, con el sólo interés de sacar algún concejal que les permita pactar con quien sea, ya sea abanderando un inexistente nacionalismo andaluz o una juventud a la que no se le conoce ni oficio ni beneficio.

Volveré, gracias a todos.