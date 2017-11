El abogado de mi familia se quejaba hace días de que a San Fernando no le concedían el cuarto juzgado. Todas las comparaciones son odiosas, le dije. Antes de que me contara una vez más el trato desigual -en instalaciones y personal- de San Fernando. Me resulta una cantilena antigua. Todos nos quejamos de lo que nos afecta directamente. O sea, de la insuficiencia de los juzgados de San Fernando o de las goteras de la planta novena del Puerta del Mar, y así. Pero claro, de las goteras (una forma de hablar) del Puerta de Mar tenemos imágenes, no tenemos un estudio adecuado de los juzgados isleños. En el sentido de porcentajes con relación a los juzgados de algunas ciudades gaditanas y volumen de litigiosidad. En fin, algo que justifique convenientemente la necesidad de esa creación que piden los letrados y en general los justiciables. Cuyas causas se ven en demora sin entender muy bien las causas. Y así el Decano del Colegio de Abogados acompañado del representante de los abogados de la ciudad, un poner, podrían llevarle el dossier correspondiente al Consejero del ramo y, de camino, saludar al vicepresidente de la Junta, nuestro amigo chiclanero. Es que es así con todo, hablamos y hablamos pero nos movemos poco. Y estamos en esa "cultura" de la protesta, del que no llora no mama. Junto al hacer amigos cerca del poder, lo que llaman lobby en inglés, que son esa gente que cobran por actuar cerca de los órganos de decisión para lograr éxito en las demandas.

No le pregunté al abogado de la familia si tenía conocimiento de la existencia de un buen estudio realizado por los responsables colegiales sobre los juzgados isleños, con objeto que organizar el viaje necesario a Sevilla para las buenas maneras y el logro de compromisos, fechas, inversiones, etc. ¿O con el alquiler del local de los nuevos juzgados isleños se ha cerrado el capítulo de demandas de modernización y actualización de la Justicia en San Fernando? En Cádiz y San Fernando Justicia tiene deudas pendientes, y en Cádiz puede que más, porque sobre el solar de la llamada "Ciudad de la Justicia" ocurre lo mismo que sobre el solar destinado al nuevo Hospital que sustituiría al Puerta del Mar de la Avenida: nada, el aire y los charcos, ahora.

Llevo un tiempo con esta obsesión, digo un paradigma abierto, los paradigmas abiertos de la ciudad. El cronograma dichoso. Lo pendiente, lo por hacer, lo por pedir, lo por cerrar. La política en definitiva. Lo que espolee continuamente para que no venga la holganza, la galbana, el todo está bien como está, ni una palabra más.

Hubiera sido más poético hablar de las primeras lluvias, del color de ese cielo de tormenta por la tarde, del olor del aire mojado… Pero cabe el peligro de convertirnos en estatuas de sal. Durante mucho tiempo lo hemos sido. Ya no cabe. Se trata del tranvía, el carenero y los baluartes, el puente de Zuazo, continuar arreglando calles de aceras criminales… Se trata de crecer, por favor, no quedarse quietos. Es muy necesario.