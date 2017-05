La crisis de la langosta

Me llama mi amiga la condesa preocupadísima por esa alarma mundial del cambio climático. Le digo que con esto pasa como con la honradez de los políticos, otra especulación, es decir, un negocio más como otro cualquiera.

Sin embargo me sorprende cuando me confiesa que sus temores con los calentamientos no son porque suban las temperaturas, que ella, como cualquiera, tiene sus casas y sus limusinas climatizadas, sino porque ponen en riesgo la supervivencia de las langostas, uno de sus alimentos imprescindibles. También me hace notar lo último que se ha publicado sobre las intoxicaciones, según las declaraciones de un abogado estadounidense, que ha ganado más de 600 millones de dólares en pleitos de clientes afectados por este problema. -Ni nombrarlo quiero -me dice-, porque entre las causas de estas intoxicaciones están las ostras y otros productos de la mar, base de la alimentación de tantos pobres-. Ella es así, no sabe expresar su sensibilidad como los populistas.

No, no crean que mi amiga haya copiado de los altos cargos en eso de las mariscadas; ella con una langosta mediana, un par de langostinos de Sanlúcar o de Vinaroz y unas almejitas de Carril al vapor, alternando todo durante la semana, se da por satisfecha. De hecho la centolla o las nécoras (gallegas, por supuesto) ni las prueba; le producen un poco de acidez. Seguramente será por la añada del Albariño que consume; pero no atiende a razones.

No quiero ni pensar que se confirmen los temores de mi amiga sobre las intoxicaciones y el cambio climático; es que además la están liando con los chuletones de buey y el caviar iraní; tanto que se empieza a tener asimilado que no vamos a tener más remedio que recurrir al bogavante salvaje, a la merluza de pincho o al brócoli, esa insípida delicia. Lleva razón cuando se queja: -Si todo esto perjudicara exclusivamente a los ricos de aluvión, ¿pero a los de toda la vida...? ¡Qué falta de respeto, pordió!

Menos mal que ambos coincidimos en algo fundamental: la tortilla de patatas. Mire, nos da igual que sea con o sin cebolla, pero convencidos de que sin tortilla de patatas no hay humildad ni vida civilizada posible; naturalmente si nos la sirven según los cánones: bien cuajada, de grosor ad libitum, con los huevos necesarios y someramente batidos, en su punto de sal y, dependiendo, fría o caliente, jamás recalentada en el microondas, ese aparato infernal solo apto para solteros sin maña y cuyo incierto diagnóstico puede que se iguale al de los medicamentos de amplio espectro, que lo curan todo, salvo secuelas impredecibles e irreparables.

No obstante, a lo que íbamos, a la crisis de la langosta por culpa del cambio climático. No se puede vivir atemorizados por los telediarios ni por las predicciones del tiempo, es una crueldad innecesaria; si al menos acertaran en lo que pueda pasar al día siguiente... ¡Como para fiarse de lo que se nos vendrá encima dentro de cien años! Ya lo ha señalado Stephen Hawking, que a un siglo vista tendremos que abandonar la Tierra y que vayamos buscando una parcelita en Marte, o por ahí, antes de que se encarezcan con las demandas como pasó con los apartamentos en Fuengirola.

Mientras tanto iremos asimilando que las langostas, incluso con restricciones, sólo estarán al alcance de los ricos de toda la vida. Y los recién llegados sin pedigrí, que se jodan.