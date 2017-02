El crimen del siglo

Queridos lectores la criminalidad en Cádiz no es nada desdeñable. No es que sea nuestra ciudad el paraíso de la delincuencia pero tenemos más chorizos que Campofrío, Cantimpalo y Corea del Norte.

Lo mismo te saca uno la navaja por la calle o le pegan a una un tirón, que también pasa. No es raro que te quiten la cartera con disimulo o que te sisen el reloj con malas artes.

Y no digo nada con los fraudes de los subasteros, que hace poco hubo detenciones, o los de las prótesis y patas depalo. La fauna de mangones es amplia en esta ciudad. Y no se olvide la droga, tanto el trapicheo como el alijo de sustancias prohibidas. Es endémico lo de los camellos conocidos que no denuncia nadie.

Y más cosas, como los fraudes varios de ayudas y demás, por no decir los que nos maltratan a las mujeres, y las reyertas y peleas. O los que asaltan la propiedad privada pegando una patada a la puerta y alojándose en tu piso. La criminalidad es importante.

Bueno pues de todo ese fango que nos inunda, de todas aquellas lacras merecedoras de castigo penal y de toda esta miseria que se cierne sobre la ciudad, pertubando a sus ciudadanos y lesionando vida, bienes y hacienda, nuestra querido Ayuntamiento, desde que fue elegido y por mediación de la ninfa, María Romay, lo único que denuncia con energía, de lo único que muestra preocupación, es de la reventa de entradas del concurso del Falla.

Romay ¿No hay nada más que poner en conocimiento de la Policía que la reventa?