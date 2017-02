Siete cosas buenas

Mi muy admirado amigo, médico y escritor José Chamorro, articulista importante, lleva, yo qué sé, cuánto tiempo hablando de la antiliteratura o antiletras que es escribir contra algo. Cuando todo el mundo va contra alguien, te lo planteas literariamente, y por eso prometí no atacar a Patricia Cavada, esperando argumentos para defenderla. En esa tesitura andaba cuando, ite misa est, cae en mis manos un artículo donde se exaltan las sietes espadas históricas más importantes. Son: La Joyosa (en francés: Joyeuse; en occitano: Juèsa) espada de Carlomagno, según cuentan las estrofas de la Chanson de Roldán. Excálibur, con el Rey Arturo, Flamberga, espada del caballero Brandimarte del Orlando Furioso, de Ariosto, Durindana o Durindaina, derivada de la palabra Durandál, con que los libros franceses de caballerías llamaban a las espadas de algunos de sus héroes, especialmente la de Roldán. Belicasda, espada del caballero Renato de Montalbán, y la Tizona y la Colada de Mío Cid. Este es el tema tertuliero de las siete de la mañana, con Juan Carlos Carrillo que no pudo encontrar la Belicasda, José Acosta que empieza a hablar de armerías de Toledo y Benito Rodríguez sobre espadas y coleccionismo en internet. Entonces digo que si hay siete espadas famosas, nuestra tradición sangrienta lo justifica, a ver si podemos lograr siete títulos de libros a tono con la fama de las gladius. Todos dicen la Biblia, añadimos el Quijote y… Vuelan los dedos en el Google y sale el Libro Rojo de Mao, y digo que no vale que era obligatorio en China, y pare usted de contar. Mi mujer apunta al Diccionario de la Real Academia y a Gustavo Adolfo Bécquer, y así, poco a poco, cito la obra de Quevedo, el Platero y yo de Juan Ramón, Así que pasen cinco años, de Lorca y la obra de Luis Berenguer, tan parcial como él, yo en mi decisión.

El siguiente paso es musical. Gloriam de Vivaldi, Carmina Burana, de Orff, Réquiem de Mozart, la novena de Beethoven, Ave María de Giulio Caccini, en versión Coral de la Puente, El Nabuco de Verdi y todo Camarón de la Isla, cana al aire global.

Empezamos entonces con siete amigos. Y casi todos se quedan con menos de los dedos de una mano. ¿La soledad sin corredor ni fondo?

Siguen ganando las armas, con el escudo de Brandabarbarán de Boliche, Señor de las tres Arabias que lleva por escudo una puerta que es fama de ser una de las del templo que derribó Sansón… O la de Amadis, cuando se llamaba el Caballero de la Ardiente Espada, o Tirant lo Blanch, escrito en el valenciano de mi amigo Calap. Así que estimo que nos gustan más las violencias que los amores e igual que Sancho, hay que decir: Quien ha infierno, nula es retencio…

Así, mismo.