Mis conversacionescon Erika: La 11 mil

El viernes tenía tertulia en Onda Cádiz y, como ella ahora hace lo mismo en Ceska Televize, la invité a que me acompañara.

-Si te apetece ver una tertulia de tele en directo te recojo a las nueve y, no será como las tuyas en Praga, pero, quien sabe, a lo mejor aprendes algo

-Seguro. Hay muy buenos profesionales en España.

-Pues Miguel es uno de ellos. Te gustará.

Después de las presentaciones se sentó en un sillón en el mismo plató y allí estuvo sin perder un detalle. Luego me comentaría que le había gustado mucho.

-No es igual que lo que yo hago en Ceska Televize, son cinco participantes, en círculo y un solo tema de debate. Muchas veces se tapan unos a otros hablando todos a la vez.

-Ya te dije que te interesaría. Ahora vamos a la Confederación de Empresarios, se presenta 'LA11MIL' 'Cádiz, provincia de talento', como acabas de comprobar.

Llegamos con tiempo para tomar un café previo. Vuelta a las presentaciones, Jesús, Javier, Daniel, Teófila, Miguel… luego, le salió la vena periodística y me dijo que se había quedado con las ganas de hacer algunas preguntas a los protagonistas.

-Parece una iniciativa interesante para Cádiz. Me comentó.

-Sí Erika, falta hace. El gaditano, generalizando, es inteligente, tiene talento, como dicen los de esta iniciativa, pero parece que solo lo demuestran cuando salen fuera de su entorno. Yo lo experimenté en Castellón cuando estuve de gerente de una fábrica de azulejos y me llevé a los primeros gaditanos a trabajar en ese sector. Aprendían rápido y lo hacían bien. La prueba es que fueron más de dos mil.

-¿Y estando aquí no son así?

-Pues no, y me duele decirlo. Hay un fracaso escolar muy alto, en formación profesional también hay un vacío tremendo, a veces hay que traer soldadores u otras especialidades de fuera. Muchos titulados superiores se tienen que ir al extranjero. Yo mismo tengo un hijo en Inglaterra y otra en Singapur. Aquí no hay trabajo para ellos.

-Eso es muy grave. ¿Qué van a hacer los de 'LA11MIL'?

Pues tratar de despertar esos valores dormidos del gaditano. (Continuará)