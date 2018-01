¡cómo nos conocen!

El Carnaval de Cádiz es de Interés Turístico Internacional, pero de Desinterés Total Informativo Nacional. Es decir, que lo que hagamos aquí importa a España una holoturia caletera, salvo que haya algo que moleste a alguien de Cortadura para arriba. Como fiesta de la crítica debemos entender que también nos puedan criticar, faltaría más. Pero si lo van a hacer, por favor, al menos háganlo con algo de seriedad. Con motivo de la famosa parodia a Puigdemont, medios catalanes sacaron artículos donde decían que el COAC había empezado en diciembre y que, un año más, Cataluña sería la protagonista de las letras. Sí, porque ya lo fueron en 1956 el tango "Catalana, mi rosita temprana" y en 1965 "El Vaporcet del Lago de Banyoles", de Francesc Alba. Incluso en un programa presentaron al Selu como el Xirigoter José Luis García El Xuso, aunque no aclararon si el Xuso era de Chocolate o Blanco. Y ya con el tema de Andreíta, lo han bordado. En cuanto entran los del Sálvame por medio. El tal Jorge Javier, que por lo visto es asiduo al Falla, afirma en la revista Lecturas que a Andrea Janeiro le hemos dedicado "una chirigota muy asquerosa". No ya un cuplé, sino una chirigota entera. ¡Vámonos! Para ellos, una copla es una chirigota, como lo es un coro o comparsa, y aunque la agrupación sea de Sevilla, son chirigotas de Cádiz. Un nivelito. También he llegado a escuchar, a nivel nacional, el pasodoble del Papa de Martínez Ares, al que se referían como Martínez Arias. ¡Arias!, como el de la mantequilla, pero en comparsas. Miren ustedes, eso es como si el colectivo carnavalero recibe una ofensa de los taurinos y nosotros respondemos que tiene mucho más arte Juan Carlos Aragón que el torero madrileño Antonio Chenel Antoñito o que para arte gitano, mejor el del Canijo que el de Rafael de Jaula. Pues queda uno como Cagancho en Almagro. Y es que cuando no se sabe, lo mejor es callarse.