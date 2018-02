El concurso en la tv

Antes de entrar en materia: detesto llamar al concurso del Falla el COAC. Es de una pedantería subida de todo. Al lío: yo veo mejor el concurso en la tele de lo que cualquiera lo pueda seguir en el Teatro. Comprendo que a Ana López Segovia le moleste la cabeza caliente: no aporta nada y es un mamotreto, un obstáculo para ver las actuaciones. Ni siquiera aporta mucho a los televidentes. Creo, simplemente, que el patronato del Concurso debería impedirlo. Dicho lo cual: no observo gran diferencia entre Onda Cádiz y Canal Sur, para desgracia de este último canal que dispone de más recursos. Enrique Miranda, Fernando Pérez, Paz Santana lo hacen bien, con naturalidad y empaque. Me parece un desastre la multipantalla que se ha inventado Onda Cádiz como el que ha descubierto la pólvora cuando es un recurso de primero de primaria. Dicho lo anterior: Canal Sur debería proceder a renovar su elenco ya que llevan 25 años los mismos y algunos se han puesto fondones. Cualquier día van a ir al Falla con andador y dodotis. Luego hay quien se sorprende por la bajada de audiencia de Canal Sur. Otrosí digo: ¿está justificado que Onda Cádiz se gaste un dinero en algo que podrían dar otros canales? Más que nada porque es dinero que sale de los impuestos que pagan los vecinos de esta ciudad y se quita de necesidades más urgentes.