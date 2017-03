Las cofradías, principales actores

Mientras la ciudad sigue caminando con sus problemas, con su vida diaria, se adorna con carteles, proclamas de cultos, anuncios de vía crucis, que avisan de que ya quedan menos de diez días para el gran Domingo de Ramos. Ya cuelgan las balconeras para engrandecer aún más lo que pronto llegará. Y menos para que la Carrera Oficial comience su montaje, que visualice que la Semana Santa, que nuestra fiesta con más arraigo y más importante, está al comenzar.

Todo está preparado, casi decidido para que la Cuaresma entre en su semana grande. Todo está preparado para el Pregón de la ciudad. Y mi amigo Manolo anunciará lo que está por llegar. Ya la Venera saco su tradicional itinerario, que como siempre logró el lleno absoluto para recoger el mejor programa fotográfico de La Isla. Una guía solidaria pues su puesta en la calle significa toda una recaudación para una obra social. Este es el espíritu de una Cuaresma que está en la calle, que se visualiza en la vida cotidiana, donde las necesidades de muchas familias les hacen vivir su particular Cuaresma. Nunca una Semana de Pasión ha tenido tanta vivencia, tanta realidad. La crisis económica continúa llenando de tragedia la sociedad española. La Pasión es una realidad en estos tiempos, es una vivencia diaria.Y la Iglesia esta presente en esta sociedad que le necesita.

Hoy la Iglesia, dígase Cáritas, dígase las cofradías, son las que están haciendo un poco menos sufribles la vida de muchas personas, de muchos niños. La asociaciones cristianas están hoy sustituyendo la labor que no es capaz de hacer el gobierno. Y hay mucho desconocimiento en todo esto. Hay mucha mentira alrededor de esto. En estos días he sido testigo de la falta de conocimiento que hay sobre la labor que desarrollan las hermandades. Muchas sorpresas ante la incredulidad de lo que estaban observando y escuchando. Pero es la realidad. Las hermandades en lo que pueden, que no es poco, están soportando el mayor peso de las obras sociales que hoy hacen piñas de solidaridad. Están pagando medicinas. Están pagando material escolar. Están haciendo conciertos para recaudar dinero que destinan a ONGs. Están pidiendo alimentos para las Cáritas o el Banco de Alimentos. Están pagando alquileres de viviendas y recibos de luz. Esto lo hacen las hermandades. Y esto ante la incomprensión de muchas gentes que solo ven lo superfluo de las mismas. Por eso creo que las hermandades deben hacer público la labor que realizan durante todo el año. ¿Por qué no? ¿No lo hacen las demás entidades sociales? Pues creo que ha llegado el momento. Y esto sin recibir subvenciones. Esto sale del trabajo de los hermanos y principalmente de sus juntas de gobierno.

Por eso la Venera les ha concedido este año su galardón distinguiendo la labor que hacen. Pero no hay que olvidar también, que son las cofradías los principales actores de la Semana Santa. Una Semana que hace que la ciudad celebre su principal fiesta religiosa pero también cultural y artística. Su semana grande. Una Semana de Pasión que no nos debe de alejar de la realidad de hoy.