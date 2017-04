Por la ciudad, pónganse de acuerdo

Abril. Hace un año. Era la conformidad de que la ciudad iba a tener sus primeros presupuestos, los del actual gobierno. Desde la responsabilidad, Ciudadanos prestaba su apoyo al actual equipo que gobierna la ciudad. PSOE y PA forman un gobierno en minoría y necesitaban, necesitan, el apoyo de otra fuerza u otras fuerzas que sería mucho mejor. Esto es consecuencia de gobernar en minoría, que hay que jugar con diferentes variables. Además eran los primeros presupuestos participativos de la ciudad.

Como he dejado constancia otras veces, yo no estoy de acuerdo con esta participación. Es el gobierno el que sabe, el que debe saber, lo que le interesa a la ciudad de una manera prioritaria. Y es el gobierno el que debe asumir la responsabilidad. Para eso se le ha elegido. Están pasando muchas cosas en Europa que vienen a demostrar el error de querer trasladar la responsabilidad de gobernar a los ciudadanos. Un gobierno trata con los presupuestos de presuponer cuáles serán los movimientos a realizar en un periodo de tiempo determinado de antemano. Ingresos, gastos, proyectos, ampliación de plantillas, todo depende de las cuentas que se aprueben.

Y por supuesto el presupuesto tiene el bien de que es controlado por la oposición. Si no hay presupuestos, pues la ciudad puede sufrir un parón ante la imposibilidad de tener una herramienta que le permita hacer nuevas inversiones. Además, no podrán realizarse los proyectos votados y consensuados en un proceso de votación por los ciudadanos. Ciudadanos (el partido) justifica su "no" en el incumplimiento, por parte del gobierno, de lo acordado en el anterior presupuesto. Uno de los incumplimientos para la portavoz de Ciudadanos es que no se ha puesto en marcha la revisión del Peprich. De nuevo sale a la luz de la política esta cosa tan rara. Tan antiguo como mentar al tranvía. Nunca se va a terminar. Ya es historia. Pero no creo que sea un motivo para el desacuerdo.

Sé que el gobierno desde el principio tiene en cartera su reforma. Es un obstáculo para el comercio del centro. Y otras cosas. Por lo tanto, ¿por qué este desacuerdo? Analizando el anterior presupuesto, hace un año, decía en mi artículo que era necesarios unos presupuestos creativos, algo nuevo, distinto, que hiciera a la ciudad referente en algo. Hasta ahora no ha sido posible. Ahora pido lo mismo. No podemos estar años, años, trabajando sobre lo mismo, sobre el pasivo de la ciudad que hay que solucionar, sí, pero es necesario dar un paso al frente. Es necesario darle contenido al gobierno en minoría. Hay que pactar. Por la ciudad. Consensuemos nuevas inversiones. Pónganse de acuerdo en bMuseo Camarón, modernizar la playa, buscar inversiones hoteleras, crear nuevas herramientas para atraer industrias, darle vida a Janer, a los Polvorines, Casería. Os dais cuenta, ya estoy juntando el pasado con el presente. Es como modernizar el pasado que nos pesa. Son cinco los grupos que forman esta Corporación. ¿De verdad que no hay forma de poner de acuerdo una mayoría? ¿Hay cinco ciudades distintas? No me lo creo. ¿Hay responsabilidad de sacar a la ciudad de donde está? O solo buscamos los votos. Todos, algunos. Veremos.