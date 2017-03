A cambiar de objetivo ya mismo

Pues el pasado domingo el Cádiz dio un golpe sobre la mesa en Soria. En mi último artículo hablaba sobre la necesidad que tenia el Cádiz de definir cuanto antes su objetivo de esta temporada (si promoción de ascenso o salvación) y vaya si se decidió. Con las vitorias de Tenerife y Getafe el sábado, el Cádiz necesitaba ganar para no verse en medio de apreturas en los puestos altos de la tabla. Y el equipo lo bordó en Los Pajaritos. Un 0-3 que despeja las dudas sobre el objetivo final. Yo creo que todos lo tenemos claro. a falta de 15 partidos quedan 6 puntos para la salvación matemática (o sea, ganar dos de esos 15) y ahora mismo estamos a 5 puntos de la séptima plaza. La temporada es para luchar por el ascenso, vamos a asumirlo ya. Álvaro Cervera ha anunciado su renovación automática en caso de permanencia del club en Segunda, así que se puede decir que tenemos entrenador para la campaña venidera. Se lo ha ganado a pulso. Pero precisamente es el entrenador quien insiste en no hablar de Play Off, porque piensa que si luego no se consigue se considerará un fracaso. En vista de cómo se ha dado la temporada podríamos hablar de decepción, en todo caso, pero hablar de fracaso sería no tener los pies en el suelo, sino en las nubes. Pero creo que es posible que todo esto no sea sino una estrategia del propio Cervera, para no meter presión a sus futbolistas. Quizás el entrenador trata de ganar tiempo ganando esos seis puntos que faltan en modo "calculadora", para pegar el acelerón cuando se tenga conseguido ese objetivo. Pero solo me parece buena idea si se ganan esos seis puntos en muy, muy pocas jornadas. Si se juegan pensando en el "no pasa nada por perder", porque quedan muchos partidos y pocos puntos para salvarnos nos podemos quedar fuera de la pelea por ascender. Hay que tener la cabeza ya en modo play off. Y empezamos con ese chip ante un equipo de no grato recuerdo en Cádiz, y hablo solo de lo deportivo. Aquel Play Off de ascenso a Segunda se recuerda con amargura, pero nos recuperamos pronto y volvimos a donde nos correspondía estar. Pero las heridas de aquel partido aun no se han cerrado. Los 155 aficionados del Oviedo que se quedaron fuera en Carranza siguen pesando en las relaciones entre ambas directivas. Ambiente de guerra fría, tenso, que sin duda no va a beneficiar a los cadistas que se acerquen a Oviedo.

Los que van a pagar el pato son los aficionados, porque el equipo debe estar al margen de todo esto, y sin duda lo estará. El Oviedo querrá vengar aquella "afrenta" y el Cádiz sacarse la espina de aquella eliminatoria de ascenso y la del partido de ida de esta temporada. Y este partido se antoja vital para empezar a ir de "favorito", si me permiten la expresión, de cara al ascenso. La semana que se juega ante el Rayo, en Carranza, en un partido asequible para el Cádiz vista la clasificación de los madrileños. Si se consiguen hoy los tres puntos y el sábado otros tres, en el partido ante el Girona habrá ya Licencia Oficial para soñar. Vámonos.