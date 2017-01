Sera cuestión de acostumbrarse pero este concurso se me está haciendo eterno. ¡Y acaba de empezar! Yo soy de los que le gustaba dormirse con la radio puesta con sus auriculares y ahora hay días que me acuesto y hace media hora que ha terminado la función. Ni antes era de recibo que las preliminares acabaran a las tres de la mañana, ni ahora es normal que a las doce menos cuarto estemos ya escuchando El Larguero. Falta algo. Es una sensación personal. Yo creo que una o dos agrupaciones más por función hubieran animado esta fase preliminar. Hay quien dice que, para los que se levantan temprano, eso de acabar pronto está bien. No lo niego, porque yo sé muy bien lo que es cantar un día laborable a las dos y media de la madrugada, con el público ya empezando a producir legañas, pero ni tanto ni tan calvo. Al público que está en el teatro no creo que le importe una o dos agrupaciones más. No me creo que un tío que este cinco o seis días a la intemperie, con más frío que el pecho de una rana, se vaya a quejar por acostarse una hora más tarde. Y los que están en casa tampoco. Hoy internet hace virguerias y te puedes acostar a la hora que quieras, que puedes ver a la agrupación que te perdiste ayer mientras te afeitas. Veintiún días de preselección me parecen una barbaridad.

El concurso es muy largo y creo que habría que buscar otras fórmulas para agilizar la preselección. Quizás una de ellas pueda ser meter más agrupaciones por día, prescindiendo del popurrí. Con cinco coplas basta para saber la calidad. Nos ahorramos los de las malas y no acabamos saturados del popurrí de las buenas. Creo que se podría despachar la preselección en diez o doce días y darle luego más juego a las fases con más calidad. Nadie tiene la clave de la perfección del concurso pero se podría probar.