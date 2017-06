Que el Cádiz haya conseguido una plaza para jugar el play-off de ascenso a falta de una jornada para el final de la competición liguera, es para sentirse satisfechos. Y orgullosos, pues a principios de la campaña el objetivo no era otro que el de mantener la categoría. Consecuentemente, hay que felicitar a Álvaro Cervera y sus hombres por la hazaña, pues sin pecar de forofismo debe admitirse que muy pocos eran los que apostaban por que el Cádiz pudiera soñar con luchar por el ascenso a la LigaSantander. Que se logre o no este objetivo es harina de otro costal. Lo cierto y verdad es que nadie daba un duro por esta posibilidad cuando la pelota echó a rodar a finales del pasado mes de agosto. Pero los números no mienten y la semana que viene iniciará el equipo amarillo el play-off de un ascenso que, si no llega, no hay porqué derramar una lágrima: Como digo, ya es un éxito indiscutible el haber llegado a luchar por esta objetivo una semana antes de la conclusión del campeonato de la categoría de plata del fútbol español. El Cádiz podrá o no superar el objetivo de un ascenso, pero es incuestionable que, aunque las cosas no rueden como el cadismo espera, nadie debe rasgarse las vestiduras, pues con lo hecho hasta aquí es para sentirse muy orgullosos. En fin, soñar no cuesta nada, y se está en el buen camino. O eso debe admitir la afición, que más que nunca tiene que asumir su papel de jugador número doce…