El beneficio de una minoría

Es evidente cómo se desorienta y cómo se decepciona nuestra sociedad al comprobar que algunos de líderes políticos no tienen claro los objetivos a cumplir y van dando bandazos sin ton ni son bajo la bandera del: creemos que lo mejor para todos es…

¿Qué es lo mejor para todos? ¿Oponerse a unas emisiones semanales de carácter religioso sin tener en cuenta las circunstancias de las personas a las que va dirigida? ¿Ignorar el consuelo que produce a sus creyentes, enfermos o impedidos que por la edad u otras razones no pueden acudir a sus lugares de culto?

Conste que nadie posee la exclusiva de la verdad y que estos políticos tendrán sus razones pero a demasiados ciudadanos estas razones nos chirrían ¿No hay otras emisiones televisivas que suspender? ¿Por qué no protestan cuando en horario de programación infantil aparecen series y películas cargadas de violencia?

¿Será que en España no perciben como primer problema a solucionar que haya tantos jóvenes sin oficio y sin proyectos de futuro? Sugiero que coloquen sus energías en la intención de proporcionarles formación y empleo.

Ante las situaciones de acoso en las aulas, el machismo encubierto, el aumento de la xenofobia, la falta de valores y respeto de la que una parte de nuestra sociedad se resiente, la política debe emplearse en proteger los derechos de los televidentes menores en vistas a la prevención de conflictos. Algunos opinaran que esto coarta la libertad. Que a la larga, perderían votos.

Lo que nos pasa no es nuevo… que ya se escandalizaba Platón, 400 años a. C. de la demagogia de los políticos que pretendían "halagar a los ciudadanos en vez de hacerlos mejores, en vez de curar sus almas ". Parece ser que, 2400 años después, no hemos aprendido tanto. Hay más interés en "adular" que en proteger a la sociedad de lo que la perjudica.

Si estos señores no quieren "halagar al pueblo" que piensen qué es lo que necesitamos. No puede ser eliminar lo que beneficia a una minoría: la de los enfermos o las personas muy mayores que necesitan el consuelo de la religión.