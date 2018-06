El balón se tomó la justicia por su mano

Mientras veía a plantilla y afición del Córdoba llorar celebrando la permanencia en el último partido de Liga intentaba asimilar la decepción de la derrota del Cádiz en Granada que supuso la confirmación de lo que muchos cadistas temían. Tras 32 jornadas en puestos de honor al final no hubo premio. Sinceramente me parece lo más justo, porque el Cádiz no merece este año pelear por ascender. Siempre he dicho que estar en la LFP ya es un éxito, y que mientras que no vea al equipo amarillo otra vez en Segunda B me daré por satisfecho. Nunca he tenido sueños de grandeza con el Cádiz, pero reclamo que compita, que luche, que no se entregue, que sea un equipo duro en todos los aspectos, física y mentalmente, y en los últimos partidos eso no ha ocurrido. Un equipo que se juega la vida ante otro sin opciones no puede salir de esa manera. Me parece un fracaso. De todos. Del entrenador el primero. Igual que para mí fue el principal responsable del ascenso, el grandísimo responsable del ascenso y de la gran temporada de la anterior Liga. Este año el Cádiz no ha sido el Cádiz en multitud de partidos. No se trata de sobar el balón, pero tampoco de despreciarlo como si fuera un elemento ajeno al juego, porque la pelota es el centro de todo. Creo que el Cádiz ha tirado una ocasión histórica, porque puede que el próximo año lo que nos juguemos en el último partido sea la permanencia, y entonces nos acordaremos de partidos como los de Granada o Barcelona, donde los amarillos, teniendo al alcanza una posibilidad real de luchar por el ascenso, no compitieron. Si hay jugadores que no saben salir a por un partido, que cambien de oficio. Si hay delanteros sin puntería, que la afinen. Si hay un mercado invernal para reforzar el equipo se debe aprovechar, como se hizo el año pasado, cuando llegó Aketxe. Porque este año desde luego los que vinieron en enero no han mejorado a un equipo que se derrumbó con la lesión de Jose Mari.