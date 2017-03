Desde el atril de los escalofríos

Dice Juan Manzorro, que los pregoneros de la Semana Santa de Cádiz lo son para toda la vida. Que no es algo que caduque con la llegada de los nuevos voceros, sino que el "titulo", una vez colgado en la vitrina del alma, allí permanece incluso cuando la vitrina pasa a mejor vida. Y creo que lleva razón, para mí el propio Juan siempre será Pregonero de la Semana Santa de Cádiz por más voceros que vengan.

Hace unos meses, tomé café con nuestro pregonero actual, mi amigo Juan Mera Gracia. En esa atractiva charla me permití la osadía de darle solo dos consejos: Que abriera bien los ojos para que disfrutara de ese día al doscientos por cien y que hiciera el pregón que le diera la real gana. A veces por ser políticamente correcto se quedan en el escritorio los mejores sueños por contar. Hoy me sirvo de este periódico para desearle toda esa suerte que no necesita.

En mi caso me ocurrió algo insólito. Yo siempre había soñado con llegar algún día al atril del Falla, sin embargo, una vez nombrado no fui consciente del peso del deber. Es justo ahora, un año más tarde, cuando caigo en la cuenta de que he sido, soy y seguiré siendo eternamente el pregonero de la Semana Santa de mi tierra.

Mi experiencia fue tan sublime, que me pasé el año entero preguntándome a mi mismo si lo que estaba viviendo era real o era uno de tantos sueños que se tienen en la vida. Pero no, no fue un sueño. Un año después del acontecimiento cofrade más grande de mi vida, puedo dar fe de que aquel barbitas que se pegó dos horas y cuarto en el atril del Falla fui yo.

El año de resaca me ha dado para hacer cientos de balances, para aprender cientos de lecciones y para reafirmarme cien veces en que acerté aquel dos de septiembre de 2015 cuando accedí a la propuesta de mi querido Martín José García.

Por ello mirando desde la distancia, quiero aprovechar la ocasión que me brinda Diario de Cádiz para manifestar mi eterno agradecimiento a todos los que me arroparon, no sólo en esos días donde lo fácil y atrayente era estar con el pregonero, sino a los que un año después siguen valorando mi amistad y mi forma de entender la Semana Santa. Gracias especialmente al Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad por ese nombramiento que aún hoy saboreo con una profunda emoción y un enorme respeto, por el honor que supuso para un cofrade de base como yo asumir dicha tarea, consciente de la responsabilidad que implicaba y con la mayor esperanza en que mis palabras calaran en lo más profundo de los gaditanos. Gracias a las Hermandades que me cartearon, las que me invitaron a sus actos más importantes y gracias, como no, a mis compañeros de los medios de comunicación, por la cobertura dedicada.

A lo largo de mi corta aunque acelerada trayectoria cofrade, mi fidelidad al Evangelio ha sido o al menos ha intentado ser permanente y fiel, como irrenunciable ha sido y es mi compromiso con los valores en los que descansa mi fe de creyente. Así fui educado desde niño en mi propia casa con mis padres, al igual que con mis maestros y confidentes pregoneros, de los cuales aprendí todo lo que sé para ser lo poco que soy.

A todos ellos les debo mucho, y se lo agradezco a través de estas líneas, ahora y siempre.

Ha pasado un año de aquel acontecimiento y aún se me eriza el vello cuando evoco aquella mañana del 13 de marzo. No sé con que recuerdo podría quedarme; si con las caras de mis padres y novia mientras nos vestíamos, con el abrazo de José Manuel Romo en el hall de entrada del Teatro o con los ojos de mi Virgen del Amparo cuando recogí de sus plantas las cubiertas de mi pregón.

No sé si el "titulo" de Pregonero perdurará eternamente como dice Manzorro. De lo que si tengo absoluta certeza es de que los recuerdos, los momentos y la experiencia vivida, me acompañarán a los pocos o muchos atriles de los escalofríos que me queden por subir.