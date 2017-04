La Semana Santa es memoria y es olvido, luna llena e infancia, memoria que escoge el camino más corto para herirnos como sabía Rafael Montesinos, el poeta sevillano.

Cincuenta años del primer pregón que mi padre, el poeta José Manuel García Gómez, dedicara a la Semana Santa de Cádiz. Año 1967, pregón que organizara la hermandad del Caído con la presencia cercana e inolvidable de Bernardo Periñán. Mi padre volvería a pregonar la Semana Santa de Cádiz en 1980. Cuando los pregones los escribían poetas, personas vinculadas de un modo u otro al ejercicio de la literatura. ¿Cuándo empezó en Cádiz el divorcio entre literatura y Semana Santa? Una buena pregunta. Se echa de menos esa poesía que se escribe desde el oficio y no desde el ripio. No lo digo yo. No hace demasiado tiempo también lo decía el poeta Pablo García Baena.

Se canta lo que se pierde machadianamente y se pregona también lo que se pierde. Un pregón dibuja en los vaivenes del tiempo la Semana Santa que fuimos. Es esa nostalgia del azahar, de la primavera perdida de la infancia, la que algunos seguimos buscando en Semana Santa, cuando vemos el Nazareno bajar por la Cuesta de Jabonería con la melena al viento. ¿Somos o fuimos? Cincuenta años del pregón de mi padre. Juan Mera, pregonero de este año, debería tenerlo presente como persona versada que otorgará una mirada indudablemente enriquecedora a la Semana Santa que se canta y se pierde. Porque debemos saber de dónde vienen las palabras que trenzamos, que dibujamos en el aire, que hoy seguimos cantando pero en el ayer brumoso cantaron otros. Sin José Manuel García Gómez la Semana Santa de Cádiz hubiera tenido menos poesía, menos hondura, menos intensidad. El poeta del Caído que citaba a Góngora, el poeta de la decimilla al Amparo, el poeta de la Trinidad, del tiempo perdido por no cantarte. La Semana Santa es memoria y es olvido. Cincuenta años. Mi padre sigue cantando en la memoria de los atriles, de los sueños primaverales, de la horquilla marinera y los cantes de ida y vuelta. Yo no lo olvido. Los que dicen amar la Semana Santa y a quienes la dignificaron tampoco deberían olvidarlo.