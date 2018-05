75 años de la reconstrucción del colegio de la viña

Os ruego que, en esta ocasión, me disculpéis que recurra a mis experiencias personales. Es inevitable que sea subjetivo y que coloree las ideas y los datos con los tonos emotivos de la admiración, del respeto y de la gratitud que me produjeron los años en los que recibí esas enseñanzas que siguen orientado mis comportamientos personales, familiares y profesionales actuales. La Viña -el Colegio de los Curas que, por cierto, no eran Curas- no sólo es uno de los emblemas más caracterizadores de Cádiz, sino que, además, es un centro en el que, ya en los años cuarenta, se practicaba un plan de estudios que, en la actualidad, constituye el ideal -¿utópico?- de algunas de las propuestas pedagógicas más vanguardistas como, por ejemplo, la intensificación de las Matemáticas, la ampliación de las horas lectivas de Lengua Española, el estímulo de la creatividad artística y literaria, la integración de los padres y madres de familia en las tareas escolares, la generosa apertura a todo el Barrio y la participación activa en sus actividades parroquiales y culturales e, incluso, en lúdicas como, por ejemplo, en la peña La Salle-Viña y en el coro Carnavalesco La Viña.

En estos momentos. inevitablemente tengo que recordar a José Antonio Orbegozo Aizpuru (Hermano Ignacio Javier. 1878 -1968), un hombre sobrio, paciente y constante, que logró culminar las empresas pedagógicas que se propuso orientado por su visión realista y, al mismo tiempo, por su perspectiva sobrenatural. Por un lado, consciente de que la educación era la única senda eficaz para liberar la vida de la pobreza y de la marginación, y para hacer posible un futuro digno, se empeñó en conseguir medios para construir centros en los barrios más pobres. A pesar de que no estaba adornado de dotes lingüísticas, poseía una notable destreza para persuadir a muchos gaditanos y especialmente a María Martínez de Pinillos, viuda de Luciano Bueno, para que colaboraran en la edificación de un nuevo edificio del Colegio de la Viña. Sin necesidad de grandes discursos teóricos, nos explicaba los fundamentos de los derechos humanos: unos valores que, como por ejemplo, la libertad, la justicia y el trato correcto, constituyen las garantías de la convivencia en paz de las personas y los cimientos de la colaboración mutua imprescindible para mejorar la calidad de vida y, en consecuencia, para lograr un mayor bienestar.

Pero, desde la perspectiva actual, he de reconocer que los mensajes más importantes que los Hermanos nos han transmitido son la necesidad y la obligación de conectar las enseñanzas de las diferentes asignaturas con determinados valores humanos y, en especial, con una concepción peculiar de la vida, de la naturaleza, del bien, del mal, de la felicidad, del tiempo, del espacio, del trabajo, del dinero, de la belleza, de la pobreza, de la enfermedad, del amor y, sobre todo, del respeto a nosotros mismos y a los demás: los que han estudiado en los Hermanos se distinguen por ser especialmente respetuosos y por lo tanto, respetables. En esto consistía lo que denominábamos "las pautas de la buena educación".

Los Hermanos apoyaban toda su actividad docente en la convicción de que el fin de la enseñanza es la formación integral del ser humano: del pensamiento, de las emociones, del lenguaje, de las actitudes y de los comportamientos. Recuerdo cómo, por ejemplo, los hermanos Ignacio, Julián, Federico, José, Isidoro o Luciano conjugaban la firmeza de sus principios morales con un espíritu siempre abierto al diálogo. ¿No es verdad, queridos amigos Alfonso, José María, José Antonio, Manolo, Paco, Pacorro, Ángel, Juan o José Carlos? Todos nosotros seguimos recordando cómo, con sus actitudes, nos mostraban que el respeto a las demás personas -a todas- eran unas virtudes de los hombres que saben de verdad y el fundamento último de todas las normas que regulan nuestros comportamientos éticos, nuestras relaciones sociales e, incluso, nuestras actividades políticas. Sin necesidad de grandes discursos teóricos, nos explicaban los fundamentos de los derechos humanos: unos valores que, como por ejemplo, la libertad, la justicia, la solidaridad y el trato correcto, constituyen las garantías de la convivencia en paz de las personas y los cimientos de la colaboración mutua imprescindible para mejorar la calidad de vida y, en consecuencia, para lograr un mayor bienestar. Y, por supuesto, un irrenunciable compromiso social y una evangélica "opción por los pobres y por los marginados".

Como elocuente ejemplo actual me permito mencionar la asociación Calor en la Noche, que pertenece a la Obra Social del La Salle-Viña y que reparte, entre las personas sin hogar que duermen a la intemperie de nuestra ciudad, café y caldo, y les atiende en sus necesidades básicas, creándoles un clima de confianza, mediante la conversación, el dialogo y el cariño, e intentando comprender sus situaciones extremas, ayudarles y disipar su dolorosa invisibilidad. Carente de un afán paternalista estos comportamientos dan muestras de una conciencia de solidaridad y de fraternidad, de unos hombres que han decidido acompañar, convivir, cohabitar y compartir las carencias de los más humildes reclamando y creando unos espacios amables para los marginados.