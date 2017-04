25 años sin curro

En unos días se cumplirán 25 años de la Expo'92 de Sevilla: debutaba Curro. Y allá que fuimos a corretear despreocupados de pabellón en pabellón, a conocer mundo sin salir de la Cartuja. Éramos ricos y modernos: "El pabellón de Finamarca es muy elegante". "Pues el de Eslomenia está muy trabajado"…

Pero no supimos descubrir lo que se incubaba, y eso que el tema de la Expo eran los descubrimientos. No vimos venir que ciertos conceptos cambiarían su sentido, que "adelgazar el gasto público" supondría engordar el privado, que "optimización de recursos" no sería otra cosa que recortar, que "adaptación salarial competitiva" era bajar los sueldos y que bajo la palabra "austeridad" latía el expolio público.

Tampoco vimos que una galería de sujetos, como Mario Conde, no eran más que unos cacos. Y eso que su apóstol, Gil y Gil, iba predicando que "Antes se sale de la cárcel que de pobre". Rodrigo Rato, que prometía llevarnos al estrellato mundial, ya jugaba a lo del sobre sorpresa. Y Bárcenas, un tipo respetable, hacía méritos para entrar en el selecto club de "esas personas de las que usted me habla".

Robando voy, robando vengo: durante la Expo se murió Camarón. Todo estaba escrito, aquellos rojos de derechas que iban a tomar las instituciones hoy toman en las instituciones el coche oficial. En 25 años nos hicimos 25 veces más resabiados.

Las virtudes del rey dan estabilidad al país, se decía.

Éramos unos inocentones que creíamos que el honorable Pujol era honorable y que la Justicia era igual para todos (hoy sabemos que sí, pero que no es dogmática al respecto). No supimos ver que hay algo peor que la ultraderecha: la ultraderecha moderada. Ni que en el mismo paquete del poder venía el regalito de la impunidad.

Al sur de la Expo quedaba Cádiz. Sigue quedando, pese a que perdió 30.000 habitantes desde entonces. Se dejó el futuro de la ciudad a un grupo anacrónico que cultivó el santo conformismo, más ocupado en ocultar la decadencia que en sacarnos de ella. Los aparcamientos fueron nuestra primera industria. Se fue la mejor juventud y es que, tras 25 años, seguimos sin curro.